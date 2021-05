Giornate FAI di Primavera 2021: cosa vedere in Abruzzo

La 29ª edizione delle Giornate FAI di Primavera é in programma sabato 15 e domenica 16 maggio 2021: i luoghi da visitare

REGIONE – Coraggio, orgoglio e generosità. Proprio nel significato più profondo di queste parole è racchiuso lo spirito della 29ª edizione delle Giornate FAI di Primavera in programma sabato 15 e domenica 16 maggio 2021. Le Giornate FAI di Primavera sono il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l’ultimo periodo di lockdown. Anche quest’anno la grande manifestazione di piazza del FAI, dal 1993 il più importante evento dedicato al patrimonio culturale che celebra arte, storia e natura, torna a coinvolgere gli italiani – dopo i mesi difficili vissuti – nell’entusiasmante scoperta delle bellezze che ci circondano, grazie all’apertura di 600 luoghi in 300 città e 19 Regioni, molti dei quali poco conosciuti o accessibili in via eccezionale, visitabili in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, nonostante l’emergenza sanitaria che l’Italia stava vivendo, con audacia e tenacia ha coraggiosamente e prontamente programmato l’evento a metà maggio. Le Giornate FAI di Primavera sono possibili grazie ad un’inesauribile fiducia nel Paese e ad un lavoro difficile e ininterrotto svolto nei mesi in cui l’Italia era ferma a causa dell’emergenza.

È stato uno sforzo speciale, che si avvicina all’eroismo, e di cui si sono fatti carico con encomiabile entusiasmo e passione civica i volontari delle Delegazioni, i Gruppi FAI attivi in tutta Italia, vero motore dell’evento che potranno contare sul supporto di Protezione Civile, Croce Rossa e Arma dei Carabinieri, da anni al fianco del FAI in questa manifestazione.

L’edizione di quest’anno è un piccolo “miracolo” e anche un prezioso regalo che la Fondazione fa agli italiani nel senso che partecipare alle manifestazioni potrà sicuramente contribuire a ridare ai cittadini speranza e fiducia nel futuro, riavvicinandoli ai beni storici, artistici e naturalistici del nostro Paese, che il FAI dal 1975 è impegnato ogni giorno a tutelare, salvaguardare e valorizzare con grande slancio e senso di responsabilità.

Le Giornate FAI sono un’occasione per conoscere l’inestimabile patrimonio culturale d’Italia e un grande momento di incontro tra il FAI e tutti gli italiani. Chi parteciperà contribuirà ad aiutare la Fondazione, in un momento delicato, a portare avanti la sua missione e a compiere tanti altri “miracoli” di cui essere orgogliosi. Per prenotarsi e prendere parte all’iniziativa è richiesto un contributo minimo di 3 euro. Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure attraverso l’iscrizione annuale – sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell’evento – o ancora con l’invio di un sms solidale al numero 45586, attivo dal 6 al 23 maggio 2021 (vedere box in fondo per dettagli).

Alle Giornate FAI di Primavera è stata conferita la Targa del Presidente della Repubblica. E’ un riconoscimento di cui il FAI è molto fiero ed orgoglioso e che ci incoraggia a fare sempre meglio e a svolgere con efficacia il nostro lavoro.

Le Giornate FAI di Primavera chiudono la Settimana Rai dedicata ai beni culturali in collaborazione con il FAI. Dal 10 al 16 maggio, infatti, la Rai racconterà luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del nostro Paese: una maratona televisiva e radiofonica di raccolta fondi a sostegno del FAI, per sensibilizzare sempre più italiani sul valore del nostro straordinario patrimonio artistico e paesaggistico e per promuoverne la partecipazione attiva. Rai è Main Media Partner del FAI e supporta in particolare le Giornate FAI di Primavera 2021 anche attraverso la collaborazione di Rai per il Sociale.

Le aperture delle Giornate Fai in Abruzzo:

Provincia di Chieti

Pretoro

Mulini rupestri della Valle del foro

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 – 16 (ultimo ingresso ore 14)

Tra rue e sporti nel borgo dei Fusari

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 – 17:30 (ultimo ingresso ore 17)

San Vito Chietino

D’Annunzio e i luoghi del “Trionfo della Morte”

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 – 17:30 (ultimo ingresso ore 17)

Tollo

Passeggiata alla scoperta della “pergola” abruzzese

Sabato 15 – domenica 16 maggio

09:30 – 18:30 (ultimo ingresso ore 17)

Vasto

Alla scoperta del porto: dalla torre di vedetta al trabocco

Venerdì 14 maggio

9:30 – 13 (ultimo ingresso ore 11:30)

Le visite pomeridiane non saranno possibili a causa del passaggio del Giro d’Italia

Sabato 15 maggio

09:30 – 18:30 (ultimo ingresso ore 17)

L’accesso disabili è consentito in tutto il percorso ad eccezione del Trabocco.

Corti, cortili, giardini nascosti

Venerdì 14 – Sabato 15 – domenica 16 maggio

15 – 19:30 (ultimo ingresso ore 18)

Passeggiata in Riserva con visita al Trabocco Punta Aderci

Venerdì 14 maggio

09:30 – 19 (ultimo ingresso ore 17:30)

Sabato 15 maggio

09:30 – 19 (ultimo ingresso ore 17:30)

Passeggiata vista mare: Terme Romane – Palazzo d’Avalos

Sabato 15 – domenica 16 maggio

09:30 – 19 (ultimo ingresso ore 18)

Toccare il cielo con un dito – CAMPANILE DI SANTA MARIA MAGGIORE

Venerdì 14 – Sabato 15 – domenica 16 maggio

14 – 18:30 (ultimo ingresso ore 18)

Provincia dell’Aquila

Tratturo magno tra bellezze naturali e storia

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 – 17 (ultimo ingresso ore 16)

Rocca di Botte

Borgo di Rocca di Botte

domenica 16 maggio

10 – 19 (ultimo ingresso ore 17:30)

Passeggiata sui passi di San Pietro l’Eremita

Domenica 16 maggio

09:30 – 18:30 (ultimo ingresso ore 14)

Pereto

Borgo di Pereto

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 – 20 (ultimo ingresso ore 18)

Borgo di Pereto: passeggiata – RISERVATA AGLI ISCRITTI FAI

Sabato 15 maggio

17 – 19 (ultimo ingresso ore 17)

Santuario della Madonna dei Bisognosi – Pereto

Domenica 16 maggio

10 – 17 (ultimo ingresso ore 16)

Pettorano sul Gizio

Escursione nella Riserva naturale Monte Genzana Alto Gizio

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10:30 – 13:30

Pettorano sul Gizio, il Borgo nella Riserva Naturale

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 – 18 (ultimo ingresso ore 17)

Pettorano sul Gizio Segreta, riservata agli iscritti FAI

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10:30 / 15.30

Provincia di Pescara

Scafa

IL LAVINO: il fiume dalle acque turchesi si racconta

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 – 18 (ultimo ingresso ore 17)

Provincia di Teramo

Teramo

Biciclettata di primavera (apertura riservata agli Iscritti FAI)

domenica 16 maggio

10 – 18

Istituto Regina Margherita

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 – 18 (ultimo ingresso ore 17:30)

Necropoli di La Cona – Ponte Messato

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 – 18 (ultimo ingresso ore 17:30)

Palazzo Cerulli – Irelli (apertura riservata agli Iscritti FAI)

Sabato 15 maggio

10 – 18 (ultimo ingresso ore 17:30)

Palazzo del Governo

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 – 18 (ultimo ingresso ore 17:30)

Palazzo di Giustizia

Sabato 15 maggio

10 – 13

Percorso lungofiume Tordino

Sabato 15 – domenica 16 maggio

10 – 17:30 (ultimo ingresso ore 16:30)

Per informazioni e prenotazioni obbligatorie:

Prenotazione obbligatoria su www.giornatefai.it fino a esaurimento posti disponibili ed entro la mezzanotte del giorno precedente la visita