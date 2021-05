Primavera 2B, Crotone – Pescara: cronaca diretta e risultato

Dalle ore 15 in campo i biancazzurri per il recupero dell’ottava giornata del girone di ritorno e la possibilità di allungare sul Lecce in vetta

CROTONE – Pescara in trasferta oggi pomeriggio dalle ore 15 a Crotone per il recupero dell’ottava giornata del campionato Primavera 2B. Biancazzurri che sono attualmente in vetta alla classifica con 41 punti provano ad allungare sul Lecce che è a 40. Padroni di casa a metà classifica con 22 punti assieme al Benevento. Dirigerà l’incontro Fabrizio Ermes Cavaliere della sezione di Paola coadiuvato da Giuseppe Maiorino di Nocera Inferiore e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. Andiamo di seguito a vedere le formazioni che scenderanno in campo quindi seguirà un commento post partita.

Formazioni ufficiali

CROTONE: Pasqua, Nicotera, D’Aprile, Simone, Amerise, Yakubiv, D’Andrea, Timmoneri, Bilotta, Ranieri, Maesano. A disposizione: D’Alterio, Alessio, Brescia, Lerose, Esposito, Fragale, Palermo, Mohand, Trotta, Torromino, Ferruci, Frustaglia. Allenatore: Giuseppe Galluzzo

PESCARA: Sorrentino, Staver, Pedicone, D’Aloia, Chiacchia, Sakho, Chiarella, Tringali, Belloni, Mercado, Kuqi. A disposizione: Mattia, Del Greco, Veroli, Palmentieri, Mancini, De Marzo, Dieye, Blanuta, Salvatore, Stampella, Caliò. Allenatore: Pierluigi Iervese