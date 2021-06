Dal 5 all’8 giugno al Villaggio della Salute basterà presentarsi nell’area dedicata per usufruire delle prestazioni sanitarie

VASTO – I Giochi del Mare non dedicheranno le proprie attenzioni soltanto alle tante discipline sportive in programma ma, nel Villaggio della Salute, realizzato in collaborazione con la ASL2 di Chieti, Lanciano e Vasto sotto l’egida del direttore sanitario, Angelo Muraglia, sono già in corso screening cardiologici ed esami ecografici gratuiti per offrire a tutti un’opportunità importante di prevenzione.

Domani, sabato 5 giugno e nei giorni successivi fino a martedì 8 giugno, basterà presentarsi nell’area dedicata per usufruire delle prestazioni sanitarie previste sotto l’attenta guida di medici e personale sanitario qualificato.