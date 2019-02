Ginnastica Ritmica a Pescara: premiate le ragazze dell’Armonia d’Abruzzo

Tecchi: “faremo della nostra piazzaforte un centro federale, un polo per il futuro perché Pescara diventi un centro per gare importanti come lo è Pesaro“

PESCARA – Un programma intenso quello 2019 per la Ginnastica Ritmica a Pescara. Tanti eventi e l’obiettivo di portare in città il meglio degli appuntamenti nazionali e internazionali, promuovendo le eccellenze annoverate dall’Asd Armonia d’Abruzzo che ha la sua roccaforte nel Palazzetto Giovanni Paolo II. In sala Consiliare stamane si sono così ritrovati l’assessore allo Sport Marco Presutti, il cav.Gherardo Tecchi, presidente nazionale della Federazione Ginnastica Italiana, i professori Germana Germani e Anna Mazziotti, il presidente regionale della FGI Mario Centi Pizzutilli. Presenti le agoniste pluridecorate della squadra Armonia d’Abruzzo alle quali sono state consegnate delle pergamene quale pubblico ringraziamento della Città per il loro talento e per i risultati con cui onorano Pescara, l’Abruzzo e l’Italia. Grazie a: Alessia Russo, Caterina Allovio, Eva Gherardi, Alice Capozucco, Chiara Crisci, Diletta Canonico, Serena Cappola, Enrica Paolini, Erika Bromo, Francesca Cantagallo, Anastasia Chiulli, Federica Pettinelli e Ludovica Tirico.

“Ringrazio il presidente della Federazione regionale e le rappresentanti dell’Asd Armonia d’Abruzzo in quanto eccellenza di questo sport – così l’assessore Marco Presutti- A novembre quando ho avuto l’incarico sono entrato in contatto con questo mondo che mi ha regalato grandi soddisfazioni. Pur in un momento delicato siamo intervenuti nel modo più idoneo per risolvere ogni difficoltà che le realtà sportive come questa si accollano pur di fare allenare e crescere il proprio vivaio. Prima la Federazione regionale gestiva direttamente il Pala Giovanni Paolo II, tornato oggi direttamente al Comune, questo consente un modo più semplice di gestire gli impianti e le realtà sportive possono coabitare fra loro senza sobbarcarsi oneri che esulano dalle attività dedicate. Una gestione centralizzata sul Comune contempera le esigenze delle varie discipline. Da parte nostra diamo la massima disponibilità a fare delle nostre strutture dei riferimenti per eventi nazionali e internazionali ed è giusto anche riconoscere gli sforzi che associazioni, Asd e famiglie fanno perché i propri ragazzi coltivino sport e passioni. Per questa ragione abbiamo voluto celebrare il talento delle ginnaste di Armonie d’Abruzzo, con delle pergamene di ringraziamento, perché queste ragazze insegnano a noi e alla città che è possibile un’altra strada, quella del valore”.

“Armonia d’Abruzzo è un’eccellenza italiana – così il cav.Gherardo Tecchi, presidente nazionale della Federazione Ginnastica Italiana – É una compagine ai massimi livelli di questa disciplina, che porta avanti il nome di una regione che si sta muovendo molto bene, molto sensibile nei confronti di questo sport che non è di facile comprensione in quanto molto tecnico. Avere sede qui a Pescara è un passo in avanti, faremo della nostra piazzaforte un centro federale, un polo per il futuro perché Pescara diventi un centro per gare importanti come lo è Pesaro: lo facciamo in un anno speciale che segna i 150 anni della Federazione che celebreremo anche qui”.

“Siamo lieti di fare di Pescara un bel riferimento anche per gli allenamenti durante l’estate – aggiunge il presidente regionale della FGI Mario Centi Pizzutilli- perché ha una posizione ideale e tutto quello che serve per farla diventare un polo di riferimento. Dall’8 al 15 luglio porteremo in città l’allenamento della serie B affidato a una preparatrice tecnica nazionale e dal 25 al 28 aprile al Pala Giovanni Paolo II si affronteranno 150 squadre per quasi mille partecipanti provenienti da tutta Italia”.

“Una compagine che lavora e produce risultati – conclude Germana Germani – annoveriamo la prima medaglia storica individuale con la nostra Alessia Russo, quest’anno grazie a lei per la prima volta che l’italia prende una medaglia in questa disciplina. Sono ragazze piene di passione per lo sport che onorano ogni giorno il proprio territorio attraverso i risultati di cui sono capaci”.