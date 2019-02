Tombesi oggi in campo contro Prato

Fischio d’inizio dalle ore 16. Mister Graziani: “Ci siamo allenati bene in settimana, ma dovremo giocare al 100%, altrimenti non porteremo a casa i tre punti”

ORTONA – Quarta giornata del girone di ritorno e impegno casalingo per la Tombesi, opposta ai toscani del Prato. Contro un avversario invischiato nella lotta per non retrocedere, a -16 dai gialloverdi, l’errore più grande potrebbe essere quello di sottovalutare l’impegno, ma il Prato viene invece da un buon momento e nel turno precedente è stato piegato solo all’ultimo dal Real Cefalù. In più, se la vedrà con una Tombesi, ancora un volta, incompleta: per la seconda partita consecutiva non ci sarà in porta Francesco Mambella, così come indisponibile è ancora Diego Burato.

Delle insidie della partita di domani ha parlato il vice di Antonio Ricci, Luciano Graziani:

“Speriamo di esserci lasciati alle spalle la sconfitta contro la Cioli, che è stata inaspettata ma dovrebbe anche averci fatto capire alcune cose utili per il prosieguo della stagione. In settimana ci siamo allenati bene, abbiamo curato soprattutto la fase difensiva e ci siamo ripetuti che sarà importante partire bene e dare il 100%. Per me ci aspetta una vera e propria partitaccia: il Prato non ci regalerà niente e ha un ottimo quintetto titolare, pensando al capocannoniere del campionato Berti, ai vari Vinicinho e Benlamrabet, fino al pivot recentemente arrivato, Everton. Dovremo insomma essere concentrati, attenti e giocare bene, sia tecnicamente che tatticamente. Non mi preoccupano le assenze: purtroppo non avremo a disposizione Mambella per un po’ di tempo, ma Davide Berardi ci ha sempre dato ampie garanzie, è un giovane fortissimo e, non a caso, è il portiere della Nazionale under 19. Quanto a Burato, settimana prossima dovrebbe tornare a disposizione e io ne sarò particolarmente felice: Diego è un professionista esemplare, si è allenato con costanza e serietà, quando ha giocato ha sempre dato il massimo (pur non essendo stato mai al 100%) e ci ha confermato quanto sappia essere utile ai compagni e alla squadra. Da ex giocatore che ha smesso da poco tempo, capisco perfettamente la sua frustrazione per gli infortuni a catena che ha avuto, ma sono convinto che ci darà una grossa mano nel finale di stagione”.