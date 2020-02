Gianluca Littera e Fabio Gorlier stasera in concerto al Teatro Massimo

In programma venerdì 14 febbraio vede l’incontro tra armonica e pianoforte tra mondo classico e jazz. L’evento rientra nella stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

PESCARA – Venerdì 14 febbraio 2020, alle 21, la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara presenta il concerto del duo formato da Gianluca Littera, armonica, e Fabio Gorlier, pianoforte. Il programma scelto per il concerto attraversa pagine classiche e standard del jazz con brani ripresi da Madeleine Dring, Gordon Jacob, Gabriel Faurè, Alan Hovhaness, Astor Piazzola, James Moody, Cole Porter e George Gershwin.

Dopo aver conseguito con il massimo dei voti e la Menzione d’Onore il Diploma di Viola, nel 1985, Gianluca Littera scopre l’harmonica cromatica e vi si dedica totalmente, sino a diventare oggi uno tra i pochissimi solisti al Mondo a proporsi con questo strumento sia in ambito classico sia in ambito jazz. È regolarmente ospite di importanti istituzioni musicali in tutto il mondo. Collabora regolarmente con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e la Kremerata Baltica del violinista Gidon Kremer. Per Lui hanno scritto numerosi compositori tra cui il Maestro Ennio Morricone. Significativo il suo contributo allo sviluppo del repertorio del suo strumento con numerose prime esecuzioni assolute di brani per harmonica e orchestra. Annovera collaborazioni con artisti internazionali quali Ute Lemper ed Ivan Lins. Attivo anche in campo didattico dal 2014 tiene corsi di harmonica cromatica presso il Conservatorio Nazionale Santa Cecilia di Roma.

Dopo aver conseguito numerosi titoli musicali accademici, Fabio Gorlier ha inziato una brilante carriera concertistica collaborando con moltissimi importanti artisti tra cui Billy Cobham, Furio di Castri, Diane Shuur, Terell Stafford, Paolo Fresu, Gabriele Mirabassi, Philiph Harper, Tino Tracanna, Roberto Gatto, Giovanni Falzone, Diana Torto, Dino Piana, Gianni Cazzola, Tullio de Piscopo e Attilio Zanchi.

BIGLIETTO

Il concerto si terrà presso il Teatro Massimo a Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. Il concerto è realizzato nell’ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La Stagione Musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue, venerdì 21 febbraio 2020 con “Satyricon. Omaggio a Federico Fellini”, un progetto multimediale di Mauro Campobasso e Mauro Manzoni. La musica originale dei due musicisti si fonde con la colonna visuale realizzata a partire dai film del grande regista italiano. Il quartetto è formato da Mauro Manzoni ai sassofoni e ai flauti, da Mauro Campobasso alle chitarre e al basso, da Gaia Mattiuzzi alla voce e da Walter Paoli alla batteria.

La stagione artistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell’Istituto Acustico Maico.