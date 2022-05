Gara di vela Pescara-Primosten Route 48: il programma

PESCARA – “Sono 20 gli equipaggi che partendo da Pescara prenderanno parte alla gara di vela Pescara-Primosten Route 48 promosso dal Circolo velico La Scuffia e giunto all’undicesima edizione. Un evento ormai entrato a far parte della tradizione per la nostra città tra gli appuntamenti sul mare più prestigiosi e che riaccende i riflettori sullo storico legame tra la città adriatica e la sponda croata, quasi un’anteprima di quel collegamento marittimo che l’amministrazione comunale intende ripristinare”. Lo hanno annunciato l’assessore allo Sport Patrizia Martelli e il consigliere comunale, velista per passione, Ivo Petrelli ufficializzando la partenza della gara.

“L’iniziativa fa capo al Circolo La Scuffia del patron Marco Bovani – hanno puntualizzato l’assessore Martelli e il consigliere Petrelli – che da anni promuove la gara velica sulle 100 miglia, tra Abruzzo e Croazia. Le 20 imbarcazioni partecipanti hanno salpato questo pomeriggio e l’approdo è previsto nella città di Primosten. La traversata dovrebbe essere completata in meno di 15 ore, comunque con arrivo degli ultimi equipaggi entro le ore 20 di domani, sabato 28 maggio, quando chiuderà lo scalo portuale, e comunque 28 ore di navigazione sono ritenute più che sufficienti per chiudere la gara, favorita dai venti di scirocco e maestrale. Parliamo di una manifestazione di assoluto prestigio, che lascia emergere la grande tradizione dello sport sul mare che appartiene alla città di Pescara e soprattutto rinnova il legame profondo tra le due sponde adriatiche, unite storicamente dalla nave Tiziano, poi sostituita da navi veloci, un collegamento che la nostra amministrazione comunale sta cercando di ripristinare rapidamente. Soprattutto parliamo dell’ennesimo evento sportivo che infiamma Pescara dopo il Giro d’Italia e che ancora una volta rivela il felice connubio tra sport e turismo”.