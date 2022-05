Triathlon in Abruzzo: i prossimi appuntamenti in programma

GIULIANOVA – Con la bella stagione, il triathlon trova la sua massima espressione. Ce ne saranno diversi in tutto l’Abruzzo già a partire dai prossimi giorni. Il primo importante appuntamento in ordine cronologico è per sabato 28 maggio sul lungomare di Giulianova (Te). Si tratta di una seconda edizione, quella organizzata dalla Teramo Triathlon del vulcanico patron Felice Scarnecchia (insieme alla asd Ecologica G di Giulianova), dopo che lo scorso anno all’esordio il successo era stato già molto evidente. L’inizio dell’evento è fissato alle 15.30 (ritrovo ore 14) con la frazione nuoto, quindi bike e infine corsa, come da regolamento del triathlon. In questo caso si tratta di triathlon olimpico, quindi con distanze di 1.5 km di nuoto, 40 di ciclismo e 10 di running. L’organizzazione spera di riuscire a chiudere il lotto dei partecipanti con circa 250 iscritti.

Ai nastri di partenza anche la romana Maria Casciotti, plurivincitrice in terra d’Abruzzo sia a Giulianova sia a Alfedena e possibile favorita anche in questa edizione. Tra gli uomini, annunciato Jonathan Ciavattella (nella foto), pescarese che ha iniziato la sua lunga carriera con Teramo Triathlon sotto lo sguardo attento di Scarnecchia, e che oggi vanta nel suo palmarès moltissime medaglie in campionati federali.

Giulianova lido presenta un nuovo asfalto che dovrebbe fare la felicità di ciclisti e runners, oltre alla bellezza paesaggistica del luogo che ben si sposa con una sport multidisciplinare quale è il triathlon.

Da tenere presente che il “Città di Giulianova” è inserito nel circuito GTS (Green Triathlon Series, legato a temi di rispetto dell’ambiente) e un altro evento di questo genere ci sarà sempre in Abruzzo il 2 luglio, con l’appuntamento ormai storico del Triathlon dei Sanniti di Alfedena (Aq). Tutte le info ulteriori le potete trovare su www.triathloncittadigiulianova.it

Nel corso del 2022, occhio a altre due manifestazioni di carattere federale, che si svolgeranno a Montesilvano il 12 giugno (campionati italiani giovanili Aquathlon) e a Pescara nel mese di settembre (campionati italiani giovanili Triathlon).