Fuochi d’artificio Festa di Sant’Andrea a Pescara 2019: foto e video

Litorale pescarese gremito per il consueto appuntamento conclusivo della Festa di Sant’Andrea. Mezz’ora di spettacolo mozzafiato

PESCARA – Grande successo a Pescara per lo spettacolo pirotecnico in occasione della chiusura della Festa di Sant’Andrea. Un’edizione 2019 quella dei fuochi d’artificio molto seguita e che, favorita da condizioni meteo favorevoli (temperatura resa piuttosto gradevole grazie alla leggera brezza marina sollevata) ha regalato una mezz’ora di spettacolo mozzafiato ai presenti. Dalla mezzanotte litorale pescarese gremito in particolare nella zona della diga foranea dove lo spettacolo era meglio visibile.

Alcuni scatti e un breve video di 5 minuti a ricordare alcune fasi di una notte davvero speciale, partita intorno alle 00.15 e che ha portato grande entusiasmo tra i bagnanti d’Abruzzo e tra la nutrita presenza di turisti proveniente da diverse località d’Italia. Una vera e propria ovazione ha accompagnato in particolare le fasi finali, decisamente più spettacolari.

Come dunque dimenticare lo spettacolo dei fuochi sparati in acqua, dalle cromature rosse o tricolori e quelli nel finale di grande impatto. Dalla postazione da dove abbiamo seguito l’evento è parso di vedere un pubblico molto attento e ordinato che ha seguito con grande attenzione e compostezza lo spettacolo. Per una volta la magia di luci e suoni ha avuto di gran lunga la meglio su tutto e anche il rientro sulla riviera è apparso piuttosto ordinato nonostante la grande presenza di pubblico.