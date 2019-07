Chieti, concerto de Il Volo: ecco come cambia la viabilità

Dalle 7 di oggi e fino alle ore 24 sarà interdetta al traffico via Pianell. I percorsi alternativi per gli autobus

CHIETI – Questa sera, martedì 30 luglio, grande attesa per il concerto de Il Volo, probabilmente uno degli eventi principali dell’estate teatina, se non il principale. All’anfiteatro La Civitella di Chieti atteso il trio di tenori pronti a far rivivere grandi emozioni con i successi che li hanno resi celebri in tutto il mondo. Sono ancora disponibili i biglietti per i vari settori dalla gradinata non numerata fino alla poltronissima numerata.

Per l’occasione per l’intera giornata, dalle ore 7 alle 24, resterà chiusa al traffico via Pianell. Pertanto la società di trasporto pubblico La Panoramica ha disposto percorsi alternativi per gli autobus delle linee 2, 3, 11, 12, 12/. Andiamo dunque a vedere nello specifico quale sarà il percorso alternativo che verrà effettuato: largo Cavallerizza, via Asinio Herio, via Madonna degli Angeli, via Maiella. Si ricorda che sul percorso alternativo, saranno rispettate le fermate delle altre linee.

Ricordiamo che questa sera con il trio Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ci sarà anche il violinista, polistrumentista e compositore Alessandro Quarta. Lo stesso ha realizzato un’incredibile performance musicale al Teatro Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo nella serata dedicata ai duetti e continua a collaborare con loro. Dopo la data del 28 luglio a Lecce dunque Il Volo torna in Abruzzo prima di proseguire il Tour all’estero a partire dall’1 agosto in Croazia per poi volare in Messico.