Vacanza nel parco a Isola del Gran Sasso: quando, come partecipare

L’evento si svolgerà l’1, 2, 3 e 4 agosto 2019. Tutte le informazioni utili per conoscere il programma e iscriversi

ISOLA DEL GRAN SASSO – Vivere la natura con occhi diversi esaltando le proprie qualità creative nel contatto profondo con i suoni, i colori e le forme che solo la natura selvaggia del Parco ci può offrire. É questa la proposta del centro di educazione ambientale Scuola Verde in collaborazione con l’organizzazione no-profit Deposito dei Segni: un bagno nella foresta e nelle fresche acque di montagna sotto il segno dell’arte e della libertà creativa.

Durante il soggiorno verranno proposte camminate lente e meditative capaci di rigenerare i sensi e di stimolare una sana ecologia della mente, in un contesto conviviale di gruppo, gustando cibi genuini e respirando aria pulita e vitale.

I partecipanti verranno guidati ad esercitare la propria azione creativa con la materia naturale, la terra, la pietra, il legno, anche con la realizzazione di un’opera collettiva che anima i luoghi magici del bosco e il cammino dei viandanti della montagna.

Ecco il link per conoscere il programma e per sapere come partecipare: http://www.intercralabruzzo.it/deposito-dei-segni-1-4-agosto-2019-naturarte-2019/

Per maggiori informazioni e per prenotarsi tel. +39 3487426429 – +39 335 1048320.