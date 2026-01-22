Abruzzo, approvata la risoluzione per la funivia 3S di Roccaraso

L’AQUILA – La seconda commissione del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato la risoluzione proposta dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, finalizzata al reperimento dei fondi necessari per realizzare una funivia trifune 3S a Roccaraso (AQ), infrastruttura destinata a rientrare nel Trasporto Pubblico Locale (TPL). Il provvedimento ha ottenuto un ampio consenso, con voto favorevole sia della maggioranza sia della minoranza, mentre si sono astenute Carla Mannetti (Lega) ed Erica Alessandrini (Movimento 5 Stelle).

Secondo Verrecchia, l’intervento rappresenta una risposta concreta alle criticità di mobilità e sicurezza generate dall’aumento dei flussi turistici, cresciuti del +33% secondo i dati ISTAT. La nuova funivia 3S collegherà il centro abitato con il bacino turistico in quota, contribuendo a ridurre il traffico su gomma, migliorare la sicurezza stradale e potenziare la sostenibilità ambientale dell’area.

L’opera viene definita “strategica e innovativa”, pienamente in linea con gli obiettivi del PNRR e delle politiche di coesione. La funivia, sottolinea Verrecchia, offrirà una soluzione strutturale a un problema ormai non più rinviabile e potrà generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per Roccaraso e per l’intero territorio dell’Alto Sangro.