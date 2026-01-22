Finale Coppa Italia Eccellenza Abruzzo 2026: Folgore Delfino Curi–San Salvo a Ortona

ORTONA – Si disputerà mercoledì 4 febbraio 2026, con fischio d’inizio alle ore 16, allo Stadio comunale di Ortona, la finale di Coppa Italia di Eccellenza maschile tra Folgore Delfino Curi e San Salvo Calcio.

L’orario della gara, inizialmente previsto per le ore 15, è stato posticipato alle ore 16 su richiesta delle due società finaliste, con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione di bambini e ragazzi, permettendo loro di assistere alla gara al termine dell’orario scolastico. Una scelta condivisa dalla LND Abruzzo, anche alla luce dell’attenzione che entrambe le società riservano al settore giovanile.

Si tratta del primo trofeo assegnato nella stagione sportiva 2025/2026 del calcio a 11 maschile. La squadra vincente andrà a rappresentare l’Abruzzo nella fase nazionale della competizione.

A contenderselo saranno Folgore Delfino Curi e San Salvo Calcio. Per il San Salvo si tratta della terza finale nella storia della competizione, dopo il successo ottenuto nella stagione 2015/2016. Per la Folgore Delfino Curi, invece, è una prima assoluta in una finale di Coppa Italia di Eccellenza maschile.

La Coppa Italia di Eccellenza maschile è il massimo torneo calcistico regionale ad eliminazione diretta e consente alla società vincitrice di accedere alla competizione nazionale. L’unica squadra abruzzese ad aver vinto la Coppa a livello nazionale è stata l’Avezzano, nel 1987, mentre in sette occasioni le rappresentanti dell’Abruzzo sono arrivate fino alle semifinali, fra le quali anche il Giulianova, vincitrice dell’edizione abruzzese della scorsa stagione.

Il costo del biglietto è di 10 euro, con ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 16 anni. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 14.