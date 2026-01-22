Abruzzo, riaperta la SS 5 a Turrivalignani dopo i lavori Anas

TURRIVALIGNANI – È stato riaperto al traffico il tratto della Strada Statale 5 “Tiburtina Valeria” nel comune di Turrivalignani, in provincia di Pescara, dopo i lavori di ripristino eseguiti da Anas a seguito del grave cedimento della scarpata verificatosi nel marzo 2025. La riapertura è avvenuta questa mattina alla presenza dell’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, dei sindaci di Scafa e Turrivalignani, Giordano Di Fiore e Placido Giovanni, e del responsabile della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, Paolo Testaguzza.

Il dissesto, causato dalle eccezionali precipitazioni che colpirono l’Abruzzo tra il 26 e il 30 marzo 2025, aveva provocato lo smottamento della scarpata sinistra della statale, franata nell’alveo del fiume Pescara. L’erosione aveva interessato un fronte di circa 200 metri, rendendo necessaria la chiusura immediata della strada e la deviazione del traffico sulla viabilità locale.

Anas ha avviato rilievi, indagini e progettazione per definire un intervento strutturale in grado di garantire la piena sicurezza del tratto. I lavori hanno previsto la ricostruzione della scogliera di protezione lungo il fiume, con massi ciclopici posati a secco per assicurare resistenza all’azione erosiva e consolidare il rilevato stradale. L’opera ha inoltre ripristinato la corretta sezione di deflusso del corso d’acqua, integrandosi nel contesto paesaggistico grazie all’uso esclusivo di materiali naturali.

L’intervento, finanziato con 2 milioni di euro nell’ambito del Contratto di Programma 2021-2025, si è concluso con il rifacimento del pacchetto stradale e l’installazione di nuove barriere laterali di sicurezza. Con la riapertura, la SS 5 torna pienamente funzionale e sicura per gli utenti.

Anas ribadisce il proprio impegno nella tutela del territorio e nella realizzazione di opere sostenibili per fronteggiare i danni causati dagli eventi meteorologici estremi.