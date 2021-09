“Fridays For Future” a Chieti: gli studenti donano una quercia

Zappalorto: “L’adesione alla mobilitazione comincia in modo concreto, ci impegneremo per un futuro migliore a partire dalla nostra città”

CHIETI – Successo per il primo Friday for Future a Chieti. Nella giornata di venerdì 24 settembre, alla Villa comunale, gli studenti che hanno aderito alla mobilitazione internazionale sull’ambiente hanno donato un albero, subito messo a dimora nell’area verde. All’esemplare di quercia verrà dato un nome attraverso un contest, in corso sulla pagina Instagram #FridayforFutureChieti.

“Un dono simbolico per la nostra città che ci porta a scommettere e lavorare per un futuro migliore – così l’assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Chiara Zappalorto presente con il consigliere comunale Paride Paci a rappresentare la piena adesione del Comune alla mobilitazione – Il Comune ci sarà sempre, ci auguriamo che la nostra premura divenga collettiva, perché migliorando e tutelando l’ambiente della nostra città e se, come noi, lo faranno tutti coloro che sono chiamati a rappresentare la propria comunità nelle istituzioni, potremo dare un notevole contributo per un pianeta più sano, che abbia un futuro diverso da quello che si prospetta se il mondo non prenderà coscienza piena dei rischi che sta correndo”.