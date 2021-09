Fossacesia, il saluto agli studenti del Sindaco Di Giuseppantonio

“Spero, di cuore che il nuovo anno scolastico possa darci la cosa che più è venuta a mancarci in questi ultimi due anni: una vita normale!”

FOSSACESIA – “Care ragazze, cari ragazzi, cara Dirigente, cari insegnanti, caro personale tutto e cari genitori, eccoci nuovamente qui ai nastri di partenza per iniziare un nuovo anno scolastico che spero, di vero cuore, possa darci la cosa che più è venuta a mancarci in questi ultimi due anni: una vita normale!” Così esordisce nel suo saluto il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, anche a nome della delegata Ester Di Filippo e dell’ Amministrazione Comunale.

“Questo è un altro anno– prosegue il sindaco Di Giuseppantonio- ancora in cui purtroppo conviviamo con il Covid, ma finalmente siamo pronti per ripartire in presenza ed anche con meno paure rispetto agli ultimi periodi. Fare lezione davanti ad uno schermo non è stato affatto semplice sia dal punto di vista pratico, ma soprattutto dal punto di vista umano, didattico e psicologico. La Dad, che per alcuni aspetti ha sopperito a certe carenze, sicuramente però ha influito notevolmente su uno dei fattori fondamentali che dovrebbe essere alla base della scuola, ossia l’entusiasmo, l’entusiasmo che accompagna i ragazzi nello studio, l’entusiasmo che accompagna gli insegnanti nel loro operato, l’entusiasmo che dovrebbe muovere tutto il mondo della scuola che sa di avere in mano il futuro del Paese”.

“Per questa ragione ciò che mi sento di augurare a ciascuno di voi per questo anno scolastico è di viverlo con entusiasmo affinchè soprattutto i nostri ragazzi possano davvero innamorarsi di ciò che trovano nei libri e fuori, comprendendo che lo studio è il più importante strumento per vivere una vita da persone libere. Buon anno scolastico a tutti!” conclude il primo cittadino.