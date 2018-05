Fossacesia: al via le iscrizioni per il soggiorno termale per anziani

FOSSACESIA (CH) – Anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha organizzato il consueto soggiorno termale per anziani, che si svolgerà a Riccione, nel periodo dal 3 al 16 giugno.

Gli anziani saranno ospiti presso l’hotel Negresco. Le domande di iscrizione, che devono essere presentate entro il giorno giovedì 24 maggio alle ore 12.00 al protocollo del Comune di Fossacesia, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, sono reperibili presso lo sportello di segretariato sociale nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Alle richieste è necessario allegare il certificato medico e/o l’idoneità fisica, la ricevuta di metà del versamento effettuato e l’impegnativa del medico. La quota di partecipazione per persona è di € 480.00 per la camera doppia e di € 558.00 per la camera singola. In capo all’Amministrazione Comunale, invece, la spesa relativa al trasporto, all’accompagnatore ed al supporto logistico ed organizzativo.

“Come da tradizione, anche per quest’anno i nostri anziani partiranno per il soggiorno termale a Riccione – dichiara Maria Angela Galante, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fossacesia – un’ iniziativa non solo positiva dal punto di vista del benessere fisico, ma anche per la socializzazione e la condivisione di nuove esperienze.”