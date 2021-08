Forze dell’ordine, la proposta di Giustino Bruno (UNAC)

Bruno (Unac) propone di raddoppiare gli stipendi a Carabinieri, Polizia e militari: “É un’attività impegnativa, insita di pericoli di vita”

FRANCAVILLA AL MARE – Il Politico e Sindacalista Giustino Bruno di Francavilla al Mare propone una battaglia unica in Italia, quella di raddoppiare gli stipendi ai Carabinieri, alla Polizia e ai militari.

A tal proposito, ha dichiarato il noto esponente dell’UNAC, nonché segretario politico nazionale del Partito dei Disoccupati e dei Lavoratori che “Ormai siamo un paese da terzo mondo nel settore giustizia; il lavoro del militare che si occupa anche di ordine pubblico è un’attività impegnativa, insita di pericoli di vita, dove l’operatore in breve tempo deve prendere decisioni e agire in base alle norme vigenti giurisprudenziali, un impegno profuso anche a favore della collettività, ispirandosi al principio meglio prevenzione che repressione nell’ipotesi di reato. Questa attività – ha aggiunto il Bruno – comporta sacrifici con turni di notte e nei giorni festivi, a discapito della vita famigliare, il rispetto di vecchi regolamenti interni da abolire, poiché ormai non più in linea con la vita del terzo millennio”.

“Su questo delicato tema sociale – ha spiegato Giustino Bruno – faremo una raccolta firme, in quanto c’è un vuoto legislativo, tramite l’associazione Tripla Difesa Onlus nel rispetto della legge e della legalità. In Abruzzo e Toscana inizieremo a raccogliere le firme con i nostri volontari per migliorare la condizione lavorativa di queste categorie del comparto sicurezza – difesa e di riflesso per tutti i cittadini italiani”.

“Per maggiori informazioni – ha concluso Bruno – potete contattare la sede regionale del Sindacato Carabinieri Unac in Pescara al telefono 3510256623″.