Forum Abruzzo Sostenibile 2025: focus su ESG e innovazione

PESCARA – Si è svolta a Pescara, presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, la seconda edizione del Forum Abruzzo Sostenibile, un appuntamento di rilievo nazionale dedicato alla transizione ecologica, alla sostenibilità e alla competitività industriale. L’evento, promosso da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico in collaborazione con il Contratto di Rete Imprese per la Sostenibilità, ha riunito rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico per discutere le sfide e le opportunità della doppia transizione – ambientale e digitale – in Abruzzo.

Tra gli interventi più attesi, quello di Lara Ponti, Vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alla Transizione Ambientale e agli Obiettivi ESG, che ha sottolineato come l’Italia sia già tra le economie più sostenibili d’Europa, ma che servano politiche più incisive per sostenere le imprese, in particolare le PMI, nel percorso verso la sostenibilità. Ha inoltre evidenziato le criticità legate al costo dell’energia e alla lentezza delle misure europee, chiedendo interventi strutturali per garantire competitività e parità di condizioni tra i Paesi membri.

Il presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Lorenzo Dattoli, ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca per trasformare la sostenibilità in leva di crescita. A seguire, Francesco D’Alessandro, presidente della Sezione Ambiente, ha proposto l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con la Regione per semplificare i procedimenti autorizzativi e accelerare gli investimenti green.

Alessandro Addari, presidente del Contratto di Rete Imprese per la Sostenibilità, ha concluso i lavori illustrando le iniziative concrete avviate sul territorio per promuovere la cultura della sostenibilità e rafforzare la competitività delle imprese attraverso progetti condivisi, formazione e accesso a strumenti innovativi.