Abruzzo, videosorveglianza smart per 12 Comuni

FOSSA – È ufficialmente partito il progetto per la realizzazione di un innovativo sistema di videosorveglianza intercomunale che coinvolge dodici Comuni del Cratere: Acciano, Barisciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Demetrio né Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Tione degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo. L’iniziativa è promossa congiuntamente dai sindaci dei territori interessati e dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC).

Il progetto, dal valore complessivo di circa 1 milione di euro, prevede l’installazione di 120 telecamere: 65 di contesto e 55 per la lettura targhe ad alta velocità. Gli impianti saranno collocati in aree strategiche come scuole, parchi, ingressi urbani e luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica e prevenire fenomeni di microcriminalità.

L’intervento ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Provincia dell’Aquila, grazie a un’attenta analisi del rischio e alla progettazione condivisa con le amministrazioni locali. Il sistema è stato concepito per essere flessibile e adattabile, in grado di accogliere futuri sviluppi senza necessità di interventi invasivi.

Uno degli elementi più innovativi sarà la gestione associata del sistema tramite una control room centralizzata, che garantirà maggiore efficienza operativa e coesione tra i Comuni coinvolti.

“Non si tratta solo di installare nuove tecnologie – ha dichiarato il sindaco di Fagnano Alto, Francesco D’Amore – ma di costruire una vera rete di sicurezza condivisa, frutto della collaborazione tra amministrazioni. Un passo avanti concreto per la tutela delle nostre comunità”.

Dati tecnici del progetto:

Impresa esecutrice: Sicuritalia Ivri S.p.A.

Durata dei lavori: 180 giorni

Numero telecamere: 120

Gestione futura: unica control room associata

Soggetto attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Fonti finanziarie: Ordinanza n. 53 del 15.05.2023 e Determinazioni USRC 2018–2023