Fondi Centri Antiviolenza Abruzzo: bando da 2,2 milioni di euro

REGIONE- Nuovi contributi in Abruzzo per il contrasto alla violenza di genere. I responsabili dei Centri Antiviolenza (Cav) e delle Case Rifugio operanti sul territorio regionale hanno tempo fino al 30 settembre per presentare domanda e accedere alle risorse del Fondo nazionale per le Pari Opportunità.

Il bando mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di oltre 2,2 milioni di euro, una misura strategica volta a potenziare la rete di protezione e a implementare nuovi servizi qualificati a supporto delle vittime.

L’assessore alle Politiche sociali della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo (nella foto), ha sottolineato l’alto valore sociale dell’iniziativa: “Questo avviso rappresenta una boccata d’ossigeno finanziaria per le strutture che quotidianamente offrono supporto e accoglienza alle donne vittime di violenza. La nostra azione punta a dare forza a chi opera in prima linea, spingendo verso l’attivazione di servizi sempre più qualificati”.Negli ultimi anni l’attenzione istituzionale sul tema è cresciuta notevolmente. Le Case Rifugio e i Centri Antiviolenza non solo offrono una risposta immediata alle richieste di aiuto, ma costituiscono il pilastro fondamentale delle politiche di prevenzione a livello locale.

Oltre alle risorse stanziate dal Fondo nazionale, le strutture abruzzesi potranno beneficiare di ulteriori linee di finanziamento europee. La Regione Abruzzo ha infatti inserito interventi specifici all’interno della programmazione del FSE Plus 2021-2027.In particolare, all’interno della priorità “Inclusione e protezione sociale”, sono previsti bandi dedicati al rafforzamento dei Cav sul territorio. L’obiettivo è consolidare una rete di protezione che permetta alle vittime di trovare un riparo sicuro nell’immediato e di avviare un percorso di recupero per superare i momenti drammatici successivi alle violenze.

La scadenza per l’invio dei progetti è fissata tassativamente per il 30 settembre. Possono partecipare all’avviso pubblico: Enti pubblici ed enti locali territoriali Organizzazioni e associazioni iscritte nei registri regionali che operano stabilmente nel campo del sostegno alle donne vittime di violenza.