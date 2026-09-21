Eventi Plastic Free Abruzzo: 6 Tappe per Sea and Rivers

REGIONE – L’Abruzzo si prepara a scendere in campo per l’ambiente. Nel fine settimana di sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, la regione sarà tra i protagonisti di Sea & Rivers, la grande mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free Onlus. L’iniziativa prevede oltre 200 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela di mari, fiumi e dell’intero territorio.

Il programma abruzzese prevede sei tappe ecologiche distribuite in tutte e quattro le province, alternando la pulizia delle spiagge alla cura delle aree urbane.

Il programma di sabato 26 settembre

Le attività in Abruzzo prenderanno il via sabato con i primi tre appuntamenti dedicati principalmente alla tutela della costa e alle passeggiate ecologiche:

San Salvo (CH): L’appuntamento è sul Lungomare C. Colombo, con punto di ritrovo fissato presso lo stabilimento Happy Days a San Salvo Marina.

Montesilvano (PE): Una passeggiata ecologica con partenza dal piazzale antistante il Grand Hotel Montesilvano.

Ortona (CH): Attività incentrata sulla cura della costa, con ritrovo e partenza dal parcheggio di Ripari di Giobbe.

Il programma di domenica 27 settembre (Giornata mondiale dei fiumi)

In coincidenza con la Giornata mondiale dei fiumi, le restanti tre iniziative si sposteranno sia sul litorale sia nelle aree interne della regione:

Luco dei Marsi (AQ): Il punto di ritrovo per i volontari è stabilito presso la Chiesa Santa Maria.Vasto (CH): L’attività di pulizia si svolgerà sul Lungomare Cordella, davanti allo storico Monumento alla Bagnante.

Sant’Omero (TE): Ritrovo e partenza delle operazioni dal campetto sportivo di Garrufo di Sant’Omero.

Consapevolezza e tutela del territorio: le parole di Luca Di Carlantonio

La manifestazione si inserisce nella più ampia cornice delle tre giornate nazionali di mobilitazione (dal 25 al 27 settembre) incentrate sulla rimozione della plastica e dei rifiuti dispersi nell’ecosistema.Come ha spiegato Luca Di Carlantonio, referente regionale di Plastic Free per l’Abruzzo e coordinatore degli appuntamenti: “Sea & Rivers vuole ricordarci che la tutela del mare comincia molto prima della costa: ogni rifiuto abbandonato sul territorio può finire nei corsi d’acqua e, da lì, raggiungere il mare. L’obiettivo non è soltanto raccogliere ciò che è stato abbandonato, ma contribuire a far crescere attenzione e consapevolezza nei comportamenti di ogni giorno”.

Come partecipare agli eventi Plastic Free in Abruzzo

La partecipazione a tutte le iniziative è completamente gratuita, ma è necessaria l’iscrizione per ragioni organizzative e di copertura assicurativa. I cittadini e le famiglie interessati a dedicare qualche ora alla cura dell’ambiente possono consultare l’elenco ufficiale e registrarsi direttamente sul sito web dell’associazione.