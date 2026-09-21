Giunta Regionale, i provvedimenti approvati il 21 settembre 2026

L’AQUILA – La Giunta regionale si è riunita oggi in seduta ordinaria e ha approvato i seguenti provvedimenti.

Su iniziativa del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, è stato autorizzato il riutilizzo di 130.787,72 euro di economie per migliorare e completare l’acquedotto duale a servizio dell’area artigianale di Sant’Agnese, nel Comune di Città Sant’Angelo. Le risorse saranno impiegate per adeguare gli scavi, consolidare le strutture, potenziare l’impianto idrico e irriguo ed estendere la rete destinata alle attività agricole, artigianali e industriali.

Su proposta del vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, è stata disposta, per fronteggiare gli effetti della siccità e l’aumento degli interventi irrigui, un’assegnazione aggiuntiva di carburante agricolo agevolato. La maggiorazione, pari al 50% dei quantitativi previsti per l’irrigazione, riguarda specifiche colture in tutto l’Abruzzo. Le imprese interessate dovranno presentare domanda sul portale AbruzzoFarmer entro il 15 dicembre 2026.

Sempre su iniziativa del vicepresidente Imprudente, è stato approvato l’accordo con il Parco Nazionale della Maiella per mettere in sicurezza, ampliare ed efficientare l’Area faunistica del Lupo di Pretoro. La struttura è destinata all’accoglienza temporanea o permanente di esemplari feriti, in riabilitazione, confidenti, problematici o non più rilasciabili in natura. All’intervento sono destinati 24.460,91 euro del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000.

Ancora su proposta del vicepresidente Imprudente, è stato approvato l’accordo con il Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo per realizzare, nel biennio 2026-2027, un programma di sorveglianza su fitovirus e nematodi nocivi nei bacini agricoli della provincia dell’Aquila. Al progetto sono destinati 140mila euro, suddivisi in 70mila euro per ciascuna annualità.

Nuovamente su iniziativa del vicepresidente Imprudente, la Giunta ha deliberato l’accordo con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara per sostenere l’attuazione del Piano operativo sull’Enoturismo in Abruzzo nel triennio 2026-2028. Le attività riguarderanno analisi del settore, strategie territoriali, comunicazione, promozione e monitoraggio. Previsto un finanziamento regionale di 150mila euro.

Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, è stato approvato lo schema per la concessione a SAGA dei contributi destinati al risanamento delle pavimentazioni dell’area di manovra e all’adeguamento delle superfici di sicurezza della pista dell’Aeroporto d’Abruzzo. L’intervento vale complessivamente 4,9 milioni di euro e sostituisce i precedenti progetti relativi al parcheggio multipiano e all’impianto fotovoltaico.

Su iniziativa dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, la Giunta ha autorizzato il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata a riservare un alloggio di edilizia residenziale pubblica, entro il limite massimo del 15% degli alloggi presenti nel territorio comunale, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa. L’eventuale assegnazione provvisoria non potrà superare due anni. Il provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Ancora su proposta dell’assessore Quaglieri, la Giunta ha conferito per sei mesi a Giovanni Marchese, dirigente del Servizio “Supporto economico amministrativo”, l’incarico ad interim di dirigente del Servizio “Trasporto pubblico”. L’affidamento assicura continuità amministrativa anche in vista delle procedure da avviare entro fine 2026 per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma e ferroviari.

Sempre su iniziativa dell’assessore Quaglieri, la Giunta ha conferito a Stefano Di Pangrazio l’incarico triennale di dirigente del Servizio “Supporto Specialistico all’Agricoltura” e, contestualmente, l’incarico ad interim di dirigente del Servizio “Personale” per sei mesi o fino alla nomina del titolare.

Sempre su proposta dell’assessore Quaglieri, la Giunta ha assegnato la dirigente regionale Elettra Rinaldi al Dipartimento Territorio-Ambiente, con sede all’Aquila, dopo il suo rientro dal comando presso la struttura commissariale per la ricostruzione dell’isola d’Ischia. Il direttore del Dipartimento dovrà successivamente proporre il conferimento di un incarico relativo a uno dei servizi attualmente vacanti.

Su iniziativa dell’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, la Giunta ha approvato la prima iniziativa promozionale del 2027 dedicata all’artigianato abruzzese: gli “Stati Generali della Moda – Mode in Abruzzo”, in programma tra aprile e maggio. L’investimento complessivo è di 160mila euro, di cui 100mila stanziati dalla Regione e 60mila dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara, capofila del sistema camerale regionale.

Sempre su proposta dell’assessore Magnacca, è stato approvato il protocollo tra Regione Abruzzo e Ambiti sociali aderenti al progetto “DesTEENazione”, per collegare i servizi sociali con i Centri per l’impiego. L’intesa prevede orientamento, tirocini di inclusione e accompagnamento al lavoro per giovani tra i 16 e i 21 anni, con priorità per chi non studia e non lavora.

Nuovamente su iniziativa dell’assessore Magnacca, la Giunta ha nominato Ombretta Mercurio quale rappresentante della Regione Abruzzo nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lanciano Fiera – Polo fieristico d’Abruzzo per il triennio 2026-2028. Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Su iniziativa dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, la Giunta ha preso atto della valutazione positiva espressa dall’Agenzia Sanitaria Regionale sulla rimodulazione della Casa di cura privata accreditata Spatocco, nell’area della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti. La riorganizzazione punta a ridurre frammentazioni e sottoutilizzo dei posti letto, senza aumentarne il numero complessivo, senza istituire nuovi punti di erogazione e mantenendo invariati i budget contrattuali.