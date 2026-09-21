Carburante agricolo agevolato Abruzzo: il plauso di Coldiretti

REGIONE – Forte soddisfazione da parte di Coldiretti Abruzzo per l’approvazione della maggiorazione del carburante agricolo agevolato, una misura fortemente richiesta dall’associazione per sostenere le imprese del territorio colpite dalla grave siccità e dal conseguente aumento degli interventi irrigui.

Il provvedimento è stato adottato ufficialmente dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente. La misura dispone un’assegnazione straordinaria pari al 50% dei quantitativi di carburante già previsti per le operazioni di irrigazione, estendendo il beneficio a tutto il territorio regionale.

Martinelli (Coldiretti): “Risposta concreta contro i costi della siccità”

Il presidente regionale di Coldiretti Abruzzo, Pietropaolo Martinelli, ha evidenziato l’importanza del risultato ottenuto attraverso il confronto istituzionale: “Si tratta di una risposta concreta a una delle criticità più pesanti che le nostre imprese stanno affrontando. La siccità costringe ad intensificare l’irrigazione, provocando un’impennata dei costi e delle esigenze operative delle aziende agricole. Questo bonus rappresenta un sostegno vitale per garantire la continuità delle produzioni e difendere il settore dai cambiamenti climatici”.Nonostante il giudizio del tutto positivo sul provvedimento, l’associazione di categoria invita la Regione a non abbassare la guardia. Secondo Martinelli, è fondamentale mantenere alta l’attenzione e affrontare con la stessa tempestività le altre emergenze e il continuo aumento dei costi di produzione che mettono a rischio la stabilità economica del comparto agricolo abruzzese.

Come presentare la domanda e requisiti

Le imprese agricole abruzzesi interessate a ottenere la maggiorazione del carburante agevolato dovranno muoversi entro la fine dell’anno. La scadenza ufficiale per l’invio dei progetti e delle richieste è fissata per il 15 dicembre 2026.Per beneficiare dell’aiuto, i produttori potranno presentare la domanda telematica avvalendosi del supporto e dell’assistenza tecnica degli uffici del CAA Coldiretti dislocati sul territorio.