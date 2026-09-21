ITS Academy Sistema Moda Abruzzo: 34 nuovi diplomati, nove con 110 e lode

PESCARA – L’ITS Academy Sistema Moda Abruzzo festeggia 34 nuovi diplomati, a conclusione degli esami finali dei percorsi biennali Fashion Creator e Digital Graphic Designer, svolti oggi a Pescara. Un risultato che conferma la crescita dell’istituto e la qualità della formazione, con nove studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti, 110 e lode.

Nel dettaglio, la lode è stata assegnata – per il percorso Fashion Creator – a Mauro Antonio Barbarito, Maddalena Chiaverini, Loredana Coletta, Stefano Di Gennaro, Giulia Florio e Daniel Forcone; mentre per Digital Graphic Designer hanno raggiunto il massimo punteggio Deborah Camerano Spelta Rapini, Melania D’Anselmo e Ilaria Mariotti.

I diplomati hanno conseguito il Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, titolo di V livello EQF, riconosciuto a livello nazionale e valido anche per l’accesso ai concorsi pubblici secondo i requisiti dei bandi. Un traguardo che certifica competenze tecniche e professionali richieste dal sistema produttivo, con un forte orientamento alla progettazione, alla creatività e alle tecnologie digitali.

Significativo il dato sull’occupazione: alcuni studenti hanno firmato un contratto di lavoro prima ancora dell’esame finale, confermando la stretta connessione tra i percorsi ITS e le esigenze delle imprese del settore moda e della comunicazione visiva. Durante gli esami, i diplomandi hanno presentato progetti dedicati ai temi chiave della trasformazione del comparto: sostenibilità, innovazione tecnologica, strumenti digitali, strategie di comunicazione 4.0.

La chiusura del biennio apre ora una nuova fase: sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai tre nuovi percorsi formativi dell’ITS Academy Sistema Moda Abruzzo, finanziati da fondi ministeriali e comunitari e completamente gratuiti. Gli indirizzi attivi per il biennio 2026/2028 saranno: Fashion Creator, Modellista 4.0 e Digital Graphic Designer.

I corsi sono rivolti a chi desidera acquisire una preparazione tecnica specialistica e inserirsi professionalmente nei settori della moda, della modellistica, della grafica e della comunicazione digitale. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito dell’ITS Academy Sistema Moda Abruzzo o contattare direttamente la segreteria.