Florentia – Pescara Pallanuoto 9-5: il racconto del match

Lotta ma esce sconfitto il Pescara Pallanuoto dalla vasca della Florentia, che s’impone per 9-5 nella sfida valida per la seconda giornata del campionato di serie A2. I biancazzurri reggono per due tempi prima di subire un parziale di 3-0 che indirizza una gara fino a quel punto equilibrata. Tra la fine del terzo e l’inizio del quarto tempo De Vincentiis e Giordano provano a ricucire portando il Delfino a meno 2, ma nel finale la Florentia la chiude. Sabato prossimo a Le Naiadi impegno da non sbagliare per i biancazzurri contro Civitavecchia.

Nel primo parziale segna solo Benvenuti per la Florentia. Pareggia Mancini, poi i gol di De Mey, Turchini e Andrea Di Fulvio a cui rispondono Carlo Di Fulvio e ancora Mancini. In mezzo Morretti para un rigore a Sordini. Allungano i padroni di casa nel terzo tempo con De Mey, Benvenuti e Zampini prima della rete di De Vincentiis. Giordano porta il Pescara sul meno 2 all’inizio dell’ultimo tempo, ma Generini prima e Sordini poi chiudono la sfida.

“Anche oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi”, dice al termine Franco Di Fulvio. “Hanno lottato, la squadra si è difesa anche bene per larghi tratti. Davanti avevamo un avversario impegnativo e non dobbiamo mai dimenticare che di fatto questa è la squadra della serie B. Sabato con Civitavecchia ci aspetta una sfida importante”. Poi una battuta sul derby in famiglia: “Giocare contro un figlio è sempre un’emozione incredibile. All’inizio non ci siamo neanche salutati, poi in acqua lo abbiamo trattato da avversario”.

PARZIALI: 1-0, 3-3, 3-1, 2-1

RN FLORENTIA: Sammarco, Generini (1), Bartocci, Benvenuti (2), De Mey (2), Calami, Turchini (1), Borghigiani, Chemeri; Taverna, Sordini (1), Di Fulvio (1), Zampini (1). All. Minetti

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini (2), Cipriani, Di Fulvio (1), De Luca, Cerasoli, Giordano (1), Spera, Micheletti, De Vincentiis (1), Pelliccione, Furio, Castagna. All. Di Fulvio