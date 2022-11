Teramo, presentati Progetti e i cantieri del Fondo sisma del PNRR

TERAMO – I Sindaco ha illustrato, nello specifico, il primo blocco delle opere in corso di cantierizzazione finanziate grazie al fondo complementare sisma del PNRR assegnato al Comune di Teramo. Il Fondo complementare per le aree sisma nasce per favorire la ripresa e il rilancio delle aree dell’appennino centrale interessate dai terremoti del 2009 e del 2016 e va a finanziare il programma elaborato dalle strutture di Governo per la ricostruzione post-sisma insieme alle Regioni e ai Comuni coinvolti.

Gli obiettivi del fondo – che attraverso il finanziamento dei vari progetti va ad accompagnare la ricostruzione fisica dei territori danneggiati dai terremoti con risorse dedicate per offrire nuove opportunità di sviluppo alle comunità locali, alle imprese, alle amministrazioni pubbliche – sono stati definiti e approvati dalla Cabina di Coordinamento, che gestisce il piano, attuato attraverso Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma 2016.

Le finalità perseguite sono la transizione ecologica e digitale, la sostenibilità, la prevenzione, l’inclusione sociale, l’occupazione dei giovani e delle donne, il rafforzamento e la crescita delle imprese, la rigenerazione urbana, la valorizzazione del patrimonio ambientale, dei beni storici e culturali, delle produzioni agricole e alimentari locali, del turismo, ma anche il rafforzamento del sistema della conoscenza, in stretto collegamento con le Università, il miglioramento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, della connessione e dei servizi digitali, la mobilità sostenibile.

Per quanto concerne gli interventi presentati dal Comune di Teramo questi ultimi sono stati tutti finanziati. Tutti gli appalti sono andati in gara, ed alcuni sono stati appaltati ad eccezione del Mercato Coperto per il quale è previsto un appalto integrato che andrà in gara a breve. In basso la tabella con i singoli interventi.

Il percorso di rigenerazione urbana denominato “Teramo Città Capoluogo”, è un progetto di valorizzazione e comunicazione istituzionale della Città di Teramo finalizzato alla diffusione di dati e informazioni legate ai piani di rigenerazione urbana, di ricostruzione post sismica pubblica e di riqualificazione del territorio comunale. Il progetto si inserisce anche e soprattutto negli obiettivi di comunicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e tiene anche conto della fase di ricostruzione post sisma 2009-2016 che ha colpito l’area del Gran Sasso d’Italia e la Città di Teramo in particolare.

Attraverso la georeferenziazione sulla mappa del Comune di Teramo, interagendo con il sito www.teramocittacapoluogo.it tutti i cittadini possono avere cognizione degli interventi in corso, della loro entità, del loro livello di attuazione, ma anche di iniziative, progetti e programmi sociali e culturali particolarmente legati alla rinascita della comunità. La mappa viene aggiornata a cura dell’Ufficio Comunicazione del Comune di Teramo.

Un sistema di piattaforme social Facebook, Instagram e Linkedin oltre al portale www.teramocittacapoluogo.it terranno aggiornati sullo sviluppo dei singoli progetti di ricostruzione, rigenerazione urbana, cultura, sport e comunità della Città di Teramo, fornendo ai cittadini, agli stakeholders, alle imprese e agli Organi d’informazione utili spunti, immagini, filmati e approfondimenti sulle fasi di progettazione e cantiere, di recupero, di riuso o rifunzionalizzazione di parti della Città e delle frazioni.

A questo progetto informatico, si affiancheranno periodici incontri con la comunità, con i settori produttivi ed economici della città, con le forze sociali e con i cittadini per illustrare, condividere, comunicare scelte che l’Amministrazione intenderà via via compiere nell’arco dei prossimi anni in funzione di una trasformazione urbana improntata alla migliore qualità della vita, alla sostenibilità ambientale, alla particolare attenzione alle fasce di popolazione più debole.

Il logo marchio Teramo Città Capoluogo sarà diffuso attraverso opportuni materiali a stampa nei luoghi di maggiore affluenza, nei siti culturali e scientifici di maggiore interesse e sui luoghi che via via diverranno i cantieri della città e del territorio comunale. Da novembre 2022 ad aprile 2023 le sedi individuate per gli incontri di Teramo Città Capoluogo sono: la Sala Espositiva del Comune di Teramo in Via Nicola Palma, L’Arca – Laboratorio per le Arti contemporanee, la Sala Ipogea in Piazza Garibaldi e il Castello della Monica. Una ricostruzione complessiva “vista dall’alto” ma anche tangibile sia sotto il profilo materiale che immateriale, che assomma tutte le fonti di finanziamento attivate dal Comune di Teramo e dagli Organismi dello Stato deputati.

I link alle piattaforme social sono sul sito www.teramocittacapoluogo.it ; al fine di essere costantemente aggiornati, vi suggeriamo di cliccare “segui” sulle stesse, dove già compaiono post, video e foto dell’incontro di stamane.

TOTALE FINANZIAMENTI PNRR-FONDO COMPLEMENTARE SISMA : 12.325.000 EURO

MISURE:

MISURA A2 RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI

MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE

MISURA A4 INFRASTRUTTURA E MOBILITA’

OPERA IMPORTO PNRR SISMA STATO Aree sportive Valorizzazione delle aree sportive polifunzionali e delle attrezzature site all’interno dei quartieri e frazioni del Comune di Teramo. 435.000,00 € PNRR fondo complementare sisma Procedura di gara in fase di aggiudicazione lavori Borghi, Quartieri e Frazioni Riqualificazione borghi e quartieri della città di Teramo 1.410.000,00 € PNRR Fondo complementare sisma Procedura di gara in fase di aggiudicazione lavori Campo sportivo di Villa Vomano Riqualificazione del campo sportivo e attrezzature connesse 600.000,00 € PNRR Fondo complementare sisma Procedura di gara in fase di aggiudicazione lavori Cittadella dello Sport Intervento di ammodernamento – manutenzione pista di pattinaggio 200.000,00 € PNRR fondo complementare sisma Procedura di gara in fase di aggiudicazione lavori Piazza di Frondarola Riqualificazione piazza Madonna delle Grazie 300.000,00 € PNRR fondo complementare sismaProcedura di gara in fase di aggiudicazione lavori Procedura di gara in fase di aggiudicazione lavori Piazza Valle San Giovanni Riqualificazione piazza Largo della Chiesa a Valle San Giovanni 300.000,00 € PNRR fondo complementare sisma Procedura di gara in fase di aggiudicazione lavori Piazza Verdi – Mercato coperto Rifunzionalizzazione del Mercato coperto 5.380.000,00 € PNRR fondo complementare sisma Procedura in fase di appalto integrato Quartiere Villa Mosca Realizzazione nuova piazza Villa Mosca 650.000,00 € PNRR fondo complementare sismaProcedura amministrativa in corso Procedura di gara in fase di aggiudicazione lavori Sala Ipogea – Piazza Garibaldi Riqualificazione e recupero Sala Ipogea e sottopassi 1.200.000,00 € PNRR fondo complementare sisma Procedura di gara in fase di aggiudicazione lavori Viabilità centro storico Riqualificazione viabilità connessa ai corsi San Giorgio, De Michetti, Cerulli 550.000,00 € PNRR Fondo complementare sisma Procedura di gara in fase di aggiudicazione lavori Rete stradale Investimenti sulla rete stradale comunale 2.850.000,00 € PNRR fondo complementare sisma + Fondi comunali Lavori affidati per 1.300.00, e lavori già realizzati per 1.550.000 TOTALE 13.875.000 Euro Di cui 12.325.000 Euro Fondi PNRR 1.550.000 Euro Finanziati con fondi propri bilancio comunale