Fira: ecco il nuovo Consiglio di Amministrazione

Alla presidenza di Fira confermato Giacomo D’Ignazio, che sarà affiancato dai consiglieri Consuelo Di Martino e Antonio Paraninfi

REGIONE – Si è riunita ieri l’assemblea della Fi.R.A. S.p.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2020 e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, al quale ha preso parte l’assessore della Regione Abruzzo alle Attività produttive Daniele D’Amario, in rappresentanza del socio unico.

Confermato come presidente di Fira Giacomo D’Ignazio, che sarà affiancato dai consiglieri Consuelo Di Martino e Antonio Paraninfi. Riconfermato il prof. Giuseppe Mauro come presidente del Collegio Sindacale, che sarà, inoltre, composto da Giammarco Berardi e Antonio Sabatini.

“Un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione di Fira, al quale affido l’importante compito di accompagnare la Finanziaria verso la definizione del complesso processo di fusione con la società in house Abruzzo Sviluppo” dichiara l’assessore D’Amario – “In questi mesi la Fira ha rivestito una posizione di strategica importanza, da una parte assicurando un concreto e valido supporto alla Regione nella gestione di agevolazioni pubbliche, dall’altra operando per mettere in campo misure in favore delle imprese segnate dall’emergenza sanitaria. È questa la giusta direzione, affinchè le imprese del nostro territorio siano validamente supportate verso una rapida ripresa economica”. L’assessore ha ringraziato, infine, i precedenti amministratori che in questi anni hanno guidato la Finanziaria.

“All’assessore D’Amario e al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio vanno i miei ringraziamenti per la conferma a presidente di Fira” – commenta Giacomo D’Ignazio – Ci attendono mesi di intenso impegno per portare a termine l’atteso processo di fusione con Abruzzo Sviluppo, così da creare un’unica società in grado di affiancare le imprese del territorio e diventare un punto di riferimento per l’economia regionale. Soprattutto in questo momento, ritengo necessario dare alla Finanziaria un ruolo di facilitatore nell’interlocuzione fra le istituzioni regionali, le imprese e gli istituti di credito, per raggiungere in sinergia obiettivi immediati per il territorio. Ringrazio i consiglieri uscenti Concetta Di Luzio e Nicola D’Ippolito, così come i sindaci del collegio dei revisori Giuseppina Paolucci e Luigi Mezzanotte, per il prezioso contributo offerto in questi anni di amministrazione e auguro ai miei nuovi consiglieri e sindaci un proficuo lavoro”.