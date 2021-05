Primavera 2B, Pescara – Spezia in diretta: cronaca e tabellino

I biancazzurri hanno la chance di riprendersi la vetta della classifica nella gara odierna valida per il recupero della 5° giornata di ritorno del campionato Primavera 2B

CITTÁ SANT’ANGELO – Questa mattina dalle ore 12 in campo Pescara e Spezia al Delfino Traning Center di Città Sant’Angelo per il recupero della 5° giornata di ritorno del campionato Primavera 2B. In classifica i biancazzurri tornano a inseguire il Lecce primo con 43 punti, 2 in più e questo incontro potrà consentire di riprendersi la vetta. Ricordiamo invece che lo Spezia è in quinta posizione con 29 punti dietro Napoli ed Entella a 32. Seguiremo il match con la cronaca quindi il tabellino con i dati salienti e le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.



Cronaca del match

Dopo appena 2 minuti Pescara in vantaggio con Blanuta: punizione da centrocampo di D’Aloia che in area pesca Chiarella libero a tu per tu con Pucci che respinge la conclusione ma non può nulla sul tap in da due passi di Blanuta. Al 7′ Gaddini pesca in area Giuliani che prova di potenza ma Sorrentino è attento a respingere con i pugni il tentativo centrale. Passa un minuto e arriva un destro di Mercato dal vertice sinistro dell’area bloccata in due tempi da Pucci.

Tabellino

Reti: al 2′ pt Blanuta

Ammonizioni: –

Recupero: –

Formazioni ufficiali

PESCARA: Sorrentino, Staver, Mancini, D’Aloia, Chiacchia, Veroli, Chiarella, Tringali, Blanuta, Mercado, Belloni. A disposizione: Recchia, Logobardi, Thiam, Sakho, Pedicone, De Marzo, Dieye, Kuqi, Caliò, Seck, Stampella. Allenatore: Pierluigi Iervese

SPEZIA: Pucci, Andreani, Giuliani, Chietti, Masi, Bertola, Scieuzo, Pietra, Bellucci, Nobile, Gaddini. A disposizione: Dido, Scremin Samuele, Scremin Gianluca, Vietina, Gaeta, Russotto, Mariotti, Sakho, Giorgi, Leoncini, Gabelli. Allenatore: Valter Bonacina

Arbitro: Giorgio Vergaro della sezione di Bari

Assistenti: Edoardo Federico Cleopazzo della sezione di Lecce e Gianluca Matera della sezione di Lecce