Film in Abruzzo: novità al cinema dal 5 dicembre [trailers]

Dieci i film in uscita nelle sale dal 5 dicembre 2019. Tra questi Qualcosa di meraviglioso e I Figli del mare. Trame e trailers

Di animazione, drammatici, commedie, biografici: sono le dieci nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 5 dicembre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

All'interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d'Abruzzo

I Figli del mare è un film d’animazione diretto da Ayumu Watanabe, tratto dall’omonimo manga di Daisuke Igarashi. Dopo un litigio con sua madre e gli altri membri del suo club scolastico, la protagonista femminile e studentessa della scuola media Ruka si ritrova senza un posto dove trascorrere le sue giornate durante le vacanze estive, e così finisce per andare all’acquario dove suo padre lavora. Mentre è lì incontra una misteriosa coppia di fratelli, di nome Umi e Sora, che suo padre dice “allevati dai dugonghi”. I tre ragazzi condividono una sorta di connessione con una serie di fenomeni soprannaturali che hanno influenzato la vita marina del mondo, come una cometa che cade nel mare e la vita acquatica di tutto il mondo che si raduna in Giappone.

Continuiamo con Cena con delitto – Knives Out, un crime in stile Agatha Christie, in cui un investigatore dovrà scovare il colpevole di un misterioso omicidio, in cui tutti sono sospettati. Quando il rinomato romanziere Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua villa poco dopo il suo 85esimo compleanno, il curioso e disinvolto detective Benoit Blanc è misteriosamente ingaggiato per investigare. Dalla disfunzionale famiglia di Harlan al suo devoto staff, Blanc setaccia una rete di false tracce e bugie per scoprire la verità dietro la morte di Harlan.

Ghiaie narra la vera storia delle apparizioni della Santa Famiglia alla piccola Adelaide Roncalli di anni 7 durante la seconda guerra mondiale in un paesino della bergamasca di nome Ghiaie. Il luogo è considerato la Fatima d’ Italia.

I passi leggeri è il film drammatico di Vittorio Rifranti. Don Luca è un sacerdote in una parrocchia della campagna a sud di Milano. Di giorno officia i riti e si raccoglie in preghiera. Fa il prete con attenzione e rispetto nei confronti dei fedeli della sua comunità. Di notte, invece, ha imparato a convivere con l’insonnia. Tolti gli abiti sacerdotali, prende l’auto e viaggia verso la città, attraversandola fino all’alba. Osserva la vita notturna, da cui è attratto e allo stesso tempo turbato. Porta aiuto a chi incontra: cibo, denaro, anche droga talvolta a chi ne ha bisogno per sopravvivere. Lì, durante quelle notti, attinge ad una spiritualità profonda. Di giorno, invece, agisce senza più trovare un senso ai riti religiosi tradizionali, pur avendo una fede in Dio molto forte. L’incontro con due donne, una prostituta che romperà la separazione netta fra il giorno e la notte e una ragazza che lavora per una società di recupero crediti, obbligheranno Don Luca ad affrontare definitivamente il confine fra la luce e l’ombra, fra il bene e il male, che è dentro ogni essere umano.

L’Immortale è il film diretto e interpretato da Marco D’Amore. Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall’acqua si confondono con le urla della gente in fuga. E’ il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un’educazione criminale che l’hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l’Immortale.

L’inganno perfetto è il film drammatico di Bill Condon. Il truffatore Roy Courtnay incontra online la ricchissima vedova Betty McLeish e comincia una relazione con lei. I suoi intenti criminali però lasciano presto lo spazio alla nascita di un sentimento che potrebbe cambiargli la vita

Qualcosa di meraviglioso è un film biografico sul giocatore di scacchi franco-bengalese Fahim Mohammad, diretto da Pierre-François Martin-Laval. Fahim e il padre Nura Mohammad, due profughi originari dal Bangladesh, intraprendono un lungo viaggio con meta finale Parigi, città in cui trovano rifugio, e in cui chiedono asilo politico alle autorità francesi. Ma la risposta iniziale del governo francese non è positiva e iniziano una vita da clandestini con la costante minaccia di essere espulsi dal paese. Ma una speranza c’è: la bravura di Fahim negli scacchi. Il suo talento viene notato dall’allenatore di scacchi Sylvain (Gérard Depardieu), il quale gli farà raggiungere il campionato nazionale, lo step ideale per ottenere l’asilo politico insieme al padre.

Nel film Un sogno per papà Théo, soprannominato “Formica”, vorrebbe dare qualche speranza a suo padre, Laurent, un alcolizzato solitario e disilluso dalla vita. L’occasione arriva quando il Théo sta per essere selezionato dall’Arsenal inglese. Alla fine, Théo non è selezionato.



Segnaliamo a questa carrellata di novità vanno aggiunti Il Paradiso probabilmente, dove il cineasta Elia Suleiman viaggia in diverse città e trova parallelismi inaspettati con la sua terra natale della Palestina e Western Stars, il concert fil su Bruce Springsteen.