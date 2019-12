Fabrizio Moro infiamma il Teatro Massimo, la scaletta

Sold out per il concerto del cantautore romano che ha incantato i fans tra pezzi storici e quelli tratti dall’ultimo album

PESCARA – Serata magica per i fans che hanno riempito in ogni angolo il Teatro Massimo di Pescara. Tappa del tour di Fabrizio Moro in Abruzzo ieri, lunedì 2 dicembre. Lo stesso proseguirà con nuove date in tutta Italia fino al 19 dicembre con quella conclusiva al Teatro Ariston di Sanremo. Sulle note di “Quasi”, tratto dal suo ultimo album “Figli di nessuno” si è aperto il live intorno alle 21.15. Dalla stessa raccolta troviamo anche “Per me”, “Ho bisogno di credere” e il singolo che ha dato il titolo all’album. Grande entusiasmo tra i fans che in modo molto caloroso, ma nello stesso tempo composto hanno seguito l’intensa performance musicale. Presente anche il fans club che ha anche organizzato una suggestiva coreografia con tanti cuori di cartone rossi e bianchi.

Non sono mancati i grandi successi da “Alessandra sarà sempre più bella” a “Eppure mi hai cambiato la vita”, passando per “Non mi avete fatto niente”, “Sono solo parole” (iniziato con il teatro illuminato delle luci dei cellulari), “Libero”, “Pensa”, “L’eternità” (tra i più apprezzati). Con lui sul palco la sua storica band formata da Claudio Junior Bielli (pianoforte, tastiere e programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori). Prima di concludere (qualche minuto dopo le 23) le quasi due ore di concerto spazio a tre brani “nin mi sta bene niente”, “filo d’erba” e “pace”. Continua dunque a conquistare fans di più generazioni Moro che nelle varie tappe di Pescara ha sempre riscontrato un’ottima affluenza di pubblico.

SCALETTA CONCERTO FABRIZIO MORO A PESCARA DEL 2 DICEMBRE 2019

Quasi

Tutto quello che volevi

Figli di nessuno

La felicità

Per me

Tu

Alessandra sarà sempre più bella

Eppure mi hai cambiato la vita

Non mi avete fatto niente

Ho bisogno di credere

Giocattoli

21 anni

Sangue nelle vene

Come te

Sono solo parole

Quando ti stringo forte

Libero

Me’ Nnamoravo de te

Pensa

L’eternità

Portami via

Parole rumori e giorni

bis

Non mi sta bene niente

Filo d’erba

Pace

PROSSIME DATE DEL TOUR DI FABRIZIO MORO

4 dicembre – Napoli

5 dicembre – Bari

6 dicembre – Brindisi

8 dicembre – Crotone

9 dicembre – Palermo

12 dicembre – Varese

14 dicembre – Montecatini

15 dicembre – Torino

19 dicembre – Sanremo