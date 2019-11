Film in Abruzzo: novità al cinema dal 27 e 28 novembre [trailers]

Sei i film in uscita nelle sale dal 28 novembre 2019. Tra questi l’attesissimo Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. Trame e trailers

Di animazione, drammatici, introspettivi: sono le sei nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 28 novembre.

Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

Cominciamo subito con l’attesissimo arrivo sul grande schermo di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. Perché Elsa è nata con dei poteri magici? La risposta a questa domanda sta ora minacciando il Regno di Arendelle, spingendo Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven a partire insieme per un viaggio straordinario e pieno di pericoli. In Frozen – Il Regno di Ghiaccio Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo forti per essere accettati dal mondo. Ora dovràsperare chesiano abbastanza forti per salvarlo. Realizzato dalla squadra creativa premiata con l’Oscar® — i registi Jennifer Lee e Chris Buck,il produttore Peter Del Vecho e gli autori delle canzoni Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez — Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle arriverà nelle sale italiane il 27 novembre e vedrà il ritorno delle voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

Proseguiamo con Midway. Il film racconta la storia dei marinai e degli aviatori della Marina statunitense che hanno combattuto durante la battaglia delle Midway, scontro avvenuto nell’Oceano Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale.

A Tor Bella Monaca non piove mai è il filmche segna l’esordio alla regia di Marco Bocci, che ha scritto anche la sceneggiatura partendo dal suo romanzo omonimo edito da De Agostini. Il film racconta la vita di due fratelli, Mauro e Romolo, e della loro famiglia in uno dei quartieri di Roma, Tor Bella Monaca. Quello che per molti è la normalità, in una realtà complessa come quella vissuta dalla famiglia Borri diventa un’utopia: riuscire a pagare l’affitto, avere una casa propria, trovare un lavoro ‘vero’, costruirsi un futuro sembrano obiettivi irraggiungibili, almeno per chi vuole vivere onestamente. Per questo la tentazione di trovare il guadagno facile è davvero forte.

Il peccato – Il furore di Michelangelo, diretto da Andrei Konchalovsky, racconta la vita del genio Michelangelo Buonarroti. Siamo nella Firenze agli inizi del XVI secolo e, nonostante il grande talento e la sua creatività definita un dono divino, l’artista è ridotto in miseria e impoverito dalla sua sfida di portare a termine il soffitto della Cappella Sistina. Alla morte di papa Giulio II, esponente dei Della Rovere, l’ambizioso Michelangelo vuole completare la sua tomba con il marmo più fine che riesce a trovare. Ma questo compito gli attira lo sguardo indagatore di Leone X, successore sul torno pontificio e membro della rivale famiglia dei Medici, che per testare la sua fiducia gli affida la realizzazione della facciata della basilica di San Lorenzo.

Nati due volte è una commedia sulle difficoltà di essere un transgender in Italia. Il quarantenne Maurizio Di Tullio, dopo un lungo esilio a Milano, si trova costretto a tornare a Foligno, sua città natale, a causa della morte della madre.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Un giorno di pioggia a New York. Innamorato di New York, Gatsby decide di trascorrere nella metropoli un fine settimana insieme alla sua ragazza Ashleigh, aspirante giornalista. Comincia così per i due ragazzi un’indimenticabile e divertente avventura sotto la pioggia.