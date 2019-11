Giulianova, via Cupa: al via i lavori per la sistemazione degli asfalti

GIULIANOVA – Iniziano domani mattina, mercoledì 27 novembre 2019, i lavori di sistemazione di via Cupa, a Giulianova. “I lavori riguardano un tratto di circa due chilometri – spiega il consigliere delegato alla viabilità Lanfranco Cardinale – fra la statale 80 e via Bompadre. Saranno sistemate le criticità e rifatto il tappetino di asfalto”.

I fondi sono sono quelli del DM 49, fondi governativi per le manutenzioni delle strade: la spesa complessiva è di 129 mila euro.