Film in Abruzzo: novità al cinema dal 2 luglio 2020 [trailers]

Sei i film in uscita nei cinema d’Abruzzo da giovedì 2 luglio 2020. Tra questi Il delitto Mattarella e Qua la zampa 2 – Un amico é per sempre

REGIONE – Sono sei le le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 2 luglio 2020. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

Arriva nelle sale cinematografiche Bombshell – La voce dello scandalo. Quando Gretchen Carlson ha accusato di molestie sessuali Roger Ailes, fondatore di Fox News, nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo. La decisione della donna spinge la giornalista Megyn Kelly a farsi avanti con la sua storia.

Ne Il Principe dimenticato, un padre, che ha un forte legame con la sua bambina, deve affrontare il fatto che la figlia sta crescendo e si sta allontanando da lui. Mentre lei cresce, lui deve escogitare un nuovo modo per starle accanto.

Qua la Zampa 2 – Un amico è per sempre, il film diretto da Gail Mancuso, segue la storia del saggio e divertente golden retriever di nome Bailey, meraviglioso protagonista a quattro zampe. Dopo gli eventi raccontati in Qua la zampa!, Bailey è sereno e pensa di aver trovato finalmente la ragione per cui ha attraversato molte vite. Si trova nel Michigan nella fattoria del suo amato padrone Ethan (Dennis Quaid) e di sua moglie Hannah (Marg Helgenberger), insieme alla loro nipotina di dieci anni CJ . Bailey trascorre una vita felice in compagnia di CJ, giocano insieme e si divertono. Bailey si è affeziona alla piccola e cerca di proteggerla da ogni pericolo, fino a quando un giorno Gloria (Betty Gilpin), la mamma della piccola decide che è arrivato il momento di lasciare la fattoria e di portare via con sé la sua bambina, con grande dispiacere da parte di Ethan e Hannah.



Un figlio di nome Erasmus é il film diretto da Alberto Ferrari. Venti anni dopo il loro Erasmus a Lisbona, quattro amici tornano in Portogallo per il funerale di Amalia, la ragazza di cui tutti quanti erano innamorati. Arrivati a destinazione, gli uomini scoprono che Amalia ha un figlio, e uno di loro è il padre.

Gli anni amari è un film diretto da Andrea Adriatico sulla storia dell’attivista e scrittore Mario Mieli. Un ragazzo al liceo, nei primi anni 70. Un tema per parlare di sé e uno svolgimento che stupisce la classe: “Mi chiamo Mario. O se preferite, Maria”. Figlio di ricchi imprenditori comaschi della seta, di origine ebraica, e penultimo di sette figli, Mario Mieli vive un rapporto complicato con il padre Walter e la madre Liderica a causa della sua esuberanza e della sua omosessualità. Il liceo classico Parini di Milano, la vita notturna segnata dal sesso e dalla droga, il gruppo dei giovani poeti, e improvvisamente la scoperta di un’altra possibilità: in un viaggio a Londra scopre l’attivismo inglese del Gay Liberation Front, la possibilità di fare attivismo politico per i diritti degli omosessuali, con forza e senza rinunciare al travestimento, anzi usando il travestimento proprio come arma politica.



E per finire, Il delitto Mattarella. Il 6 gennaio 1980, a Palermo in via della Libertà, appena entrato in auto insieme alla moglie, due figli e la suocera per andare a messa, un killer si avvicinò al suo finestrino e uccise Piersanti Mattarella a colpi di pistola. Nel luogo dove è avvenuto l’omicidio, in via della Libertà tra il numero civico 135 e il 137, è stata posta una targa in suo ricordo. Inizialmente l’infame atto fu considerato un attentato terroristico, poiché subito dopo il delitto arrivarono rivendicazioni da parte di un sedicente gruppo neo-fascista.