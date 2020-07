R…Estate a San Salvo 2020: ecco il programma e gli ospiti

Danilo Rea, Biagio Izzo, Luché e l’RDS Play on Tour gli appuntamenti che si svolgeranno nel mese di luglio e di agosto 2020 nel rispetto delle norme anti-Covid

SAN SALVO – “R…Estate a San Salvo” è il nome del format contenitore degli eventi della prossima stagione estiva organizzati dall’associazione culturale “Senza Resa” insieme al Comune di San Salvo. Quattro eventi musicali e di intrattenimento coordinati dalla direzione artistica di Antonio Cane pronti a far fronte ai gusti più svariati. Il tutto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid imposte per le manifestazioni pubbliche.

La prima iniziativa si terrà domenica 26 luglio con RDS Play on tour. Il viaggio del divertimento firmato RDS toccherà per il secondo anno consecutivo San Salvo, città scelta di nuovo da Radio Dimensione Suono come appuntamento del tour itinerante che per questa edizione avrà l’obiettivo di “riabbracciare” gli italiani dopo il difficile periodo di quarantena e supportare il rilancio turistico del Paese.

Ad agosto saranno tre gli appuntamenti di alto calibro che intratterrano turisti e residenti della cittadina adriatica divenuta famosa negli ultimi anni per la qualità dei suoi eventi, sempre molto apprezzati e seguiti.

L’11 agosto in piazza San Vitale, a San Salvo paese, si esibirà Danilo Rea considerato uno dei migliori pianisti italiani in ambito jazz. Musicista di grande spessore artistico, pianista di fiducia di Mina, Claudio Baglioni e Pino Daniele, si è esibito con i più grandi jazzisti del mondo. I posti a sedere per assistere al concerto di Rea saranno 250 nel pieno rispetto del distanziamento imposto dalla normativa vigente.

Il secondo appuntamento sarà lo spettacolo del comico napoletano Biagio Izzo previsto per il 12 agosto allo stadio comunale di San Salvo Marina. 936 i posti a sedere per lo show del comico attualmente impegnato nella trasmissione di Rai 2 “Made in Sud” e volto noto di divertenti pellicole cinematografiche, tra le quali “In questo mondo di ladri” di Carlo Vanzina, “Cose da pazzi” di Vincenzo Salemme, “Matrimonio alle Bahamas” e “La fidanzata di papà” con Massimo Boldi.

Il terzo sarà un evento dedicato ai più giovani: il 13 agosto allo stadio comunale di San Salvo Marina il concerto del rapper di origini partenopee Luchè. Quattro album da solista all’attivo e collaborazioni con Marracash, Clementino, Sfera Ebbasta, Achille Lauro e Gué Pequeno. Anche per questa occasione i posti a sedere saranno 936.

I biglietti per i tre eventi di agosto sono acquistabili da oggi 1 luglio sul circuito CiaoTicket.

La sicurezza nella gestione degli eventi è sempre un tema importante per gli organizzatori e quest’anno lo è ancor di più. Perciò i promotori di “R…Estate a San Salvo” hanno deciso di proporre un programma che riesca ad accontentare diverse fasce di età e che soprattutto dia un messaggio di ripartenza, nel segno del divertimento sicuro e rispettoso della salute di tutti.