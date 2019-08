Film in Abruzzo: novità al cinema dal 21 e 22 agosto [trailers]

Sei i film in uscita tra il 21 e il 22 agosto. Tra questi Charlie Says, Il Signor Diavolo, l’Ospite, ma soprattutto Lui: Il Re Leone. Trame e trailers

É la settimana de Il Re Leone, l’attesissimo remake live-action diretto da Jon Favreau del classico d’animazione del 1994.

La pellicola, che in America è uscito lo scorso 19 luglio, sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 21 agosto. Ma non sarà l’unica novità dei prossimi giorni. Altri sei pellicole ci attendono sul grande schermo, pronte a soddisfare i gusti un po’ di tutti.

Non possiamo iniziare questa carrellata di novità che con Il Re Leone e ripartire da dove avevamo lasciato questo capolavoro Disney venticinque anni fa.Simba, il figlio di Mufasa e principe delle Terre del Branco, spera di seguire le orme del padre. Il malvagio fratello minore di Mufasa, Scar, complotta per tradire Mufasa e conquistare le Terre del Branco, costringendo Simba all’esilio, dove incontra Timon e Pumbaa. Simba deve stringere un’alleanza e ricostruirsi completamente per prendere ciò che è giustamente suo. La voce di Simba sarà quella di Marco Mengoni mentre a doppiare Nala adulta sarà Elisa.

Proseguiamo con La rivincita delle sfigate, la commedia diretta da Olivia Wilde. Amy e Molly, ossessionate dai risultati scolastici, giungono alla viglia del diploma con la sensazione di aver sprecato la propria adolescenza. Per recuperare, le ragazze decidono di stipare quattro anni di divertimenti mancati in una sola notte.

Charlie Says è il film drammatico diretto da Mary Harron e in concorso nella sezione “Orizzonti” alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Anni dopo gli sconvolgenti omicidi che hanno reso noto il nome di Charles Manson, tre sue adepte sembrano ancora essere vittime del suo perverso fascino, sino a quando qualcuno non tenta di riabilitarle.

Il Signor Diavolo di Pupi Avati è tratto dall’omonimo romanzo scritto sempre dal regista bolognese. Nel 1952 il giovane funzionario Furio Momenté viene inviato in Veneto, nella zona del Polesine, per indagare su un caso misterioso. Un minore ha infatti commesso un atto di omicidio nei riguardi di un suo coetaneo e si giustifica sostenendo di aver sterminato il diavolo in persona.

L’ospite è un film di Duccio Chiarini, presentato al Festival di Locarno. Un imprevisto turba la relazione tra Guido e la fidanzata Chiara: la donna è costretta ad ammettere i propri dubbi sul rapporto. La crisi si apre, e l’uomo si fa ospitare a turno da amici e conoscenti, divenendo testimone dei loro intrecci amorosi.



E per finire, il thriller Pop Black Posta. In un ufficio postale caratterizzato da un’atmosfera claustrofobica e sopra le righe, Alessia, una impiegata, diventa l’incubo di cinque insoliti personaggi costretti a svelare i propri segreti