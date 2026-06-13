Carsoli, il TSA presenta “Con gli occhi di un clown”

CARSOLI – Il Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con Brucaliffo, presenta a Carsoli, L’Aquila, Scuola Infanzia Bubusettete, domenica 14 giugno, ore 17:30, CON GLI OCCHI DI UN CLOWN con Cecilia Cruciani, regia di Emilio Ajovalasit, scena di Valentina Pastorino.

Un viaggio nel mondo di un clown, dove le differenze sono risorse, dove l’incontro con l’altro è una occasione da non perdere per divertirsi e per essere insieme lo spettacolo più bello del mondo. Ognuno trova il proprio posto: la donna cannone e il nano, il padrone del circo e il venditore di zucchero filato, l’acrobata russo e la contorsionista cinese, il poetico trapezista e l’uomo forzuto.

Nello spettacolo Cecilia Cruciani porta in scena il suo personaggio clown, “Szip”, con il quale viaggia, incontra e sogna da più di 15 anni e racconta la storia di tutti coloro che vogliono vivere in un mondo a colori. In questo spazio protetto il bambino e l’adulto potranno fare espertienza di emozioni importanti e scoprire con meraviglia di essere parte di un grande girotondo. Basta tendere la mano. Lo spettacolo utilizza tecniche di clownerie, piccole magie comiche, animazione di pupazzi e strane danze a tre gambe.