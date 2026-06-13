Export Abruzzo 2026, Verrecchia: “Provincia dell’Aquila motore della crescita regionale”

L’AQUILA – “I dati Istat relativi al primo trimestre 2026 certificano in modo inequivocabile la straordinaria capacità competitiva dell’Abruzzo sui mercati internazionali e confermano il ruolo sempre più centrale della provincia dell’Aquila come motore della crescita economica regionale”.

Lo afferma Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commentando l’andamento dell’export abruzzese.

Secondo Verrecchia, le esportazioni regionali “continuano a registrare performance superiori alla media nazionale, collocando l’Abruzzo tra le realtà che crescono di più in Italia”. Un risultato che trova nel polo farmaceutico aquilano il suo principale traino: “Le grandi realtà produttive presenti nel territorio stanno contribuendo in maniera decisiva a rafforzare la presenza dell’Abruzzo sui mercati esteri, generando valore, occupazione qualificata e nuove opportunità di sviluppo”.

Il capogruppo sottolinea come il comparto farmaceutico stia consentendo alla provincia dell’Aquila di assumere “un ruolo sempre più rilevante nello scenario economico nazionale e internazionale”. Oggi il volume complessivo delle esportazioni provinciali supera i 3 miliardi di euro, un dato che colloca il territorio “ai vertici del Mezzogiorno e davanti a molte altre regioni del Sud Italia”.

Accanto al farmaceutico, continua a crescere anche il settore agroalimentare abruzzese, definito da Verrecchia “un altro pilastro fondamentale della nostra economia”. Le produzioni di qualità, spiega, stanno conquistando quote sempre più significative sui mercati esteri “grazie all’eccellenza delle lavorazioni, alla capacità di innovazione e alla valorizzazione delle nostre tradizioni. È la dimostrazione che l’Abruzzo sa esportare qualità, identità e valore aggiunto”.

Verrecchia attribuisce questi risultati anche alla strategia portata avanti dalla Giunta regionale guidata dal presidente Marco Marsilio: “Numeri che premiano il lavoro svolto in questi anni per sostenere gli investimenti produttivi, favorire l’internazionalizzazione delle imprese e creare condizioni favorevoli alla crescita. La direzione è quella giusta, ma occorre proseguire con ancora maggiore determinazione”.

Per consolidare questa fase positiva e trasformarla in sviluppo strutturale, secondo l’esponente di FdI sarà fondamentale “rafforzare ulteriormente le infrastrutture materiali e digitali, migliorare i collegamenti logistici, sostenere gli investimenti tecnologici e accompagnare le imprese nei processi di innovazione”.

Obiettivi che rientrano pienamente nella visione strategica della Giunta Marsilio, orientata a rendere l’Abruzzo “sempre più attrattivo e competitivo”.

“Finalmente la provincia aquilana torna a far sentire con forza il proprio peso nell’economia regionale e nazionale, guidando una delle dinamiche più importanti per la crescita: quella delle esportazioni. È un risultato che deve renderci orgogliosi, ma soprattutto deve spingerci a guardare avanti con ambizione, continuando a investire su innovazione, impresa e sviluppo”, conclude Verrecchia.