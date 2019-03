Tra i film in uscita il 7 marzo: “C’è tempo”, “Non sposate le mie figlie 2” e “Asterix e il segreto della pozione magica”

Sono addirittura dieci le novità che dal 7 marzo si potranno trovare nella programmazione settimanale, la sezione ricordiamo si aggiorna ogni giovedì. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. Dai film di animazione Asterix e il segreto della pozione magica e Trouble ai thriller Il colpevole e Il carillon, passando per la commedia C’é tempo o per il drammatico Cocaine: la vera storia di White Boy Rick. All’interno dei link qui sotto presenti troverete i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

Cominciamo con il film di animazione Asterix e il segreto della pozione magica. Asterix e Obelix intraprendono una ricerca in tutta la Gallia per trovare un giovane druido degno di apprendere il segreto della pozione magica, dopo che Panoramix si è rotto una gamba, dopo essere caduto da un albero, mentre stava raccogliendo del vischio. Approfittando dell’assenza dei due galli e di Panoramix infermo, i romani, guidati dal ridicolo Tomcrus, iniziano ad attaccare il villaggio. Nel frattempo, un mago malvagio di nome Sulfurix fa tutto il possibile per rubare la ricetta segreta della pozione, che, sembra contenere carote, sale, pesce, miele, idromele, oltre a vischio fresco che può essere raccolto solo con un falcetto d’oro.

Proseguiamo con il nuovo film di Walter Veltroni: C’è tempo. Stefano, quarantenne immaturo e precario, vive in un paesino piemontese, dove per passione fa l’osservatore di aquiloni. Alla morte del padre, scopre di avere fratellastro, Giovanni, tredicenne di Roma, che vive invece la vita all’insegna della praticità. Decide di accettarne la tutela, ma solo per ricevere in cambio un generoso lascito, con l’intenzione di lasciare il ragazzino in un istituto francese. I due partono così per un viaggio on the road verso la Francia e cammin facendo scopriranno la complicità di un legame fraterno.

Tratto da una storia vera Cocaine: la vera storia di White Boy Rick. Racconta le vicende di Richard Werhe, il più giovane informatore dell’FBI di sempre, condannato all’ergastolo nel 1987 per possesso di droga, pena poi commutata in 30 anni di prigione. L’uomo è stato rilasciato nel 2017 ma sta attualmente scontando un’altra condanna per furto d’auto.

Quarta new entry: Gloria Bell, con il Premio Oscar Julianne Moore nei panni di una donna di cinquant’anni con due figli ormai adulti e un divorzio alle spalle, che ama ballare e non ha mai smesso di credere all’amore. Una sera incontra Arnold e tra i due nasce una passione travolgente e inaspettata.

I villeggianti è il nuovo film, con Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Una grande e bella proprietà in Costa Azzurra. Un posto che sembra essere fuori dal tempo e protetto dal mondo. Anna arriva con sua figlia per qualche giorno di vacanza. In mezzo alla sua famiglia, ai loro amici e al personale di servizio, Anna deve gestire la sua recente separazione e la scrittura del suo prossimo film. Dietro le risate, la rabbia, i segreti, nascono rapporti di supremazia, paure e desideri. Ognuno si tappa le orecchie dai rumori del mondo e deve arrangiarsi con il mistero della propria esistenza.

Altro film in uscita il 7 marzo è Il carillon. Segue la storia di Sophie è una bambina di sei anni che ha perso entrambi i genitori in un incidente e da quel giorno non parla più. La sua tutela viene affidata alla zia Annabelle e insieme si trasferiscono in una grande e misteriosa casa. Qui Sophie trova una scatola di legno con uno strano simbolo disegnato sopra: dentro c’è un carillon posseduto da uno spirito malvagio. Annabelle si ritrova a correre contro il tempo per riuscire a liberare le loro vite dall’oscura presenza, prima che la melodia del carillon suoni l’ultima nota.

Il colpevole è un thriller che racconta la storia di Asger Holm, ex-agente di polizia e operatore telefonico ad un centralino per le emergenze, che riceve una chiamata da una donna che è stata rapita e deve così affrontare un caso di criminalità estrema.

La Fuga è il primo cortometraggio di Sandra Vannucchi. Racconta la storia di Silvia, undicenne pistoiese al centro di un dramma familiare: la mamma soffre di depressione cronica e passa le giornate a letto, il papà non accetta la malattia della moglie en on ha tempo per la bambina. Silvia scapperà a Roma dove sarà introdotta da Emina, coetanea rom, in un mondo fatto di elemosina e furti ma ciò desterà i genitori dalla lro indifferenza.

Altra new entry nelle sale cinematografichè è Non sposate le mie figlie 2. Claude e Marie Verneuil affrontano una nuova crisi. I quattro sposi delle loro figlie, David, Rachid, Chao e Charles hanno deciso di lasciare la Francia per vari motivi. Stanno immaginando le loro vite altrove.

Chiudiamo questa carrellata di novità con il film di animazione Trouble, che segue le vicende di un cagnolino cucciolo che deve imparare a vivere nel mondo reale, mentre cerca di fuggire dai bambini del suo ex proprietario.