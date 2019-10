Rugby, 5° torneo V.A.S.: il 5 ottobre a Paganica

PAGANICA – Sabato 5 ottobre alle 14.30 si terrà agli Impianti Sportivi “Enrico Iovenitti” di Paganica la Seconda Edizione del Torneo V.A.S. (Sez. “A. Ricciardi” Paganica), Quadrangolare di Rugby che vedrà impegnate le squadre di Napoli Afragola, Capitolina, Civitavecchia oltre a quella dei padroni di casa.

Destinato a diventare un appuntamento fisso, il Torneo V.A.S. vuole essere una testimonianza del forte rapporto esistente tra la Polisportiva Paganica Rugby e l’Associazione volontari di sangue e ha lo scopo, con la presenza dei rappresentanti del Vas, di sensibilizzare sull’importanza del dono del sangue.

“Il Torneo V.A.S. è per noi un appuntamento importante in questa fase di preparazione al campionato” , commenta il Presidente Antonio Rotellini. “Vista la presenza anche di rappresentative che militano in serie A sarà sicuramente uno spettacolo da non perdere”.