10° I Luoghi del Cuore FAI, ecco i migliori in Abruzzo nel 2019

Fino al 15 dicembre 2020 si potranno votare luoghi di tutto il territorio nazionale. Ecco come partecipare, il regolamento

REGIONE – Il FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo lancia la 10ª edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” che interesserà tutto il territorio nazionale dal 6 maggio al 15 dicembre 2020. L’obiettivo è invitare tutti i cittadini, dall’Italia e dall’estero, a votare online i luoghi italiani che amano di più e a cui sono più legati e che vorrebbero per questo vedere tutelati e valorizzati per sempre.

MIGLIORI LUOGHI 2019 IN ABRUZZO

In Abruzzo, nella scorsa edizione, il trabocco Turchino a San Vito Chietino si piazza al 14 esimo posto ottenendo un finanziamento di 20.000 euro per il suo restauro, la Chiesa di San Panfilo a Villagrande di Tornimparte (L’Aquila) al 63esimo posto, la Chiesa di Santa Maria in Valleverde a Celano (L’Aquila) all’86 esimo posto, l’area archeologica delle Terme Romane a Vasto (Chieti) al 167esimo posto e il Torrione del Castello a Spoltore (Pescara) al 201esimo posto.

Il lancio di questa grande campagna nazionale arriva in un momento particolarissimo che sta vivendo il paese, due mesi di isolamento e la prima timida settimana di ripartenza dopo il lockdown, quindi di conseguenza anche il FAI attraverso questo censimento dà l’opportunità a ciascuno di noi di esprimere, quasi fosse un urlo liberatorio, il sentimento appassionato che ci lega all’Italia per poterla salvaguardare e lo fa incoraggiando e stimolando ciascuno di noi, restando a casa, a fare la differenza ed essere motore di cambiamento per il nostro territorio, unico al mondo per varietà e bellezza.

I risultati ottenuti dal 2003, anno della prima edizione del censimento, sono eccezionali infatti grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo, il FAI ha sostenuto e promosso ben 119 progetti di recupero e valorizzazione di luoghi d’arte e di natura in 19 regioni e ha raccolto, nella scorsa edizione, più di 2,2 milioni di voti grazie ai quali ha costruito una mappatura unica e spontanea di oltre 37.000 luoghi che interessano oltre l’80% dei Comuni italiani.

CLASSIFICHE SPECIALI – REGOLAMENTO

La prima dedicata all’ “Italia sopra i 600 metri”, luoghi che appartengono alle aree interne montane del Paese di cui il FAI si sta occupando attraverso il Progetto Alpe.

La seconda è relativa ai “Luoghi storici della salute”, beni architettonici che oggi, a fronte dell’emergenza sanitaria, sono divenuti valorosi presidi a tutela di tutti noi in funzione grazie all’instancabile prodigarsi dei medici e del personale paramedico.

A febbraio 2021 verranno proclamati i primi tre luoghi vincitori che otterranno tre premi da 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro a fronte di progetti di recupero da presentare e da concordare con il FAI. Il luogo più votato via web diventerà protagonista di un video, storytelling o promozionale, realizzato a cura della Fondazione. Per i vincitori delle due classifiche speciali sono in palio complessivamente 20.000 euro. I luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria sulla base di specifici progetti d’azione.

L’obiettivo di questa decima edizione è raggiungere i 3 milioni di voti. Il censimento è realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo MIBACT.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO

dal 6 maggio al 15 dicembre 2020

1. Sito www.iluoghidelcuore.it

Data l’emergenza sanitaria, in questa prima fase si voterà esclusivamente on line, utilizzando anche un ampio ventaglio di materiali di condivisione social.

2. Da quando sarà possibile, la raccolta voti avverrà anche attraverso il canale cartaceo, con moduli di raccolta voti dedicati a ogni luogo del cuore, scaricabili dal sito www.iluoghidelcuore.it