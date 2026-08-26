ALI Abruzzo: “Vicini ai Comuni colpiti dal nubifragio nella Marsica”

TAGLIACOZZO – «Esprimiamo la massima vicinanza ai sindaci e alle comunità colpite dal nubifragio nella Marsica, in particolare alla popolazione di Tagliacozzo e al sindaco Vincenzo Giovagnorio». Così Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo, interviene dopo le gravi criticità causate dal maltempo.

Radica sottolinea come, ancora una volta, siano i Comuni a trovarsi in prima linea nella gestione delle emergenze, spesso con risorse limitate. Il Comune di Tagliacozzo – evidenzia – ha risposto con «prontezza, efficienza e competenza» ai disagi provocati dal nubifragio. Ora si entra nella fase della ricognizione dei danni, e ALI Abruzzo assicura piena collaborazione affinché gli altri livelli istituzionali garantiscano il sostegno necessario.

Il presidente chiede alla Regione Abruzzo di convocare con urgenza un Tavolo istituzionale con tutti gli enti competenti, per definire un piano straordinario di interventi, con tempi, responsabilità e risorse certe. Radica invita inoltre a una visione di lungo periodo: «Dopo il Teramano il mese scorso, ora la Marsica. Gli eventi climatici estremi stanno diventando la norma. Occorre rafforzare la capacità dei Comuni di affrontarli, valutando la creazione di un fondo dedicato alla prevenzione, attivabile con procedure rapide ed efficaci».

Il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, ringrazia ALI Abruzzo per la vicinanza e rilancia l’appello: «I Comuni fanno tutto ciò che è nelle loro possibilità, ma di fronte a eventi eccezionali non possono essere lasciati soli. È indispensabile il sostegno concreto di Regione, Provincia e Stato, soprattutto per affrontare dissesto idrogeologico e fenomeni meteorologici di intensità crescente». Giovagnorio richiama la necessità di «risorse, prevenzione e interventi strutturali», da realizzare attraverso una collaborazione leale e tempestiva tra tutti i livelli istituzional»i.

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