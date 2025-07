Festival Suoni d’Abruzzo 2025 a Ortona: programma

ORTONA – È tutto pronto per l’attesissima decima edizione del Festival Suoni d’Abruzzo, che torna ad Ortona dal 21 al 28 luglio 2025, con una proposta musicale di altissimo profilo tra concerti, masterclass e workshop ad accesso aperto al pubblico.

Con il patrocinio del Comune di Ortona e dell’Istituto Nazionale Tostiano, il FSDA riporta nel cuore dell’Abruzzo la grande musica da camera e sinfonica, con la partecipazione di artisti di fama internazionale, giovani talenti selezionati e un pubblico sempre più numeroso e appassionato. Dalla sua fondazione nel 2015, il Festival ha saputo distinguersi per l’eccellenza artistica, la qualità dell’offerta formativa e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Il Festival si apre il 21 luglio con un Recital per violino e viola di Andrej Kurti e Sofia Tchetchelashvili, con musiche di Bach, Mozart, Händel e Vieuxtemps. Segue, il 22 luglio, una soirée di musica da camera con Silvia e Stella Cattaneo, Gianluca Pirisi, Flavia Salemme, Alfonso Giancaterina e alcuni tra i migliori allievi delle masterclass.

Il 24 luglio è prevista una serata speciale: Tango sotto le stelle, presso la suggestiva cornice della Torre della Loggia, con Isaac Lausell, Sarah Rulli, Sofia Tchetchelashvili e gli allievi del festival, preceduta da una cena con prenotazione obbligatoria.

Il programma continua con le soirée di musica da camera del 25, 26 e 28 luglio presso la Sala Eden, con repertori di Schubert, Brahms, Haydn, Grieg e Mozart, e la partecipazione di docenti e studenti in ensemble misti.

Il 27 luglio, l’atteso concerto sinfonico “Atelier d’Archi” diretto da Yulia Berinskaya, con musiche di Bartók, Beethoven, Mozart, Čajkovskij e Mendelssohn, si terrà in Piazza del Teatro Tosti, in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tostiano. Le matinée aperitivo del 27 e 28 luglio, alle ore 10:30 presso la Sala Eden, offriranno un’occasione per ascoltare giovani interpreti in un’atmosfera più intima, con musiche di Brahms, Beethoven, Schubert, Corelli e Borodin.

Dal 21 al 28 luglio si svolge inoltre il Chamber Music Institute del Festival, programma intensivo di formazione musicale aperto a studenti universitari, pre-accademici e giovani professionisti provenienti da tutto il mondo. Le attività comprendono lezioni individuali, prove d’ensemble, masterclass, seminari e concerti, in un ambiente di alta professionalità e grande ispirazione artistica.

Il corpo docente del Festival è composto da musicisti e professori delle più rinomate istituzioni musicali internazionali, tra cui la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, Southern Illinois University, Florida State University, Southeast Missouri State University e il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara.

Il Festival Suoni d’Abruzzo si conferma anche per il 2025 come punto di riferimento per la diffusione della musica classica in Abruzzo e per la formazione dei giovani musicisti a livello internazionale.

Tutti i dettagli e le prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.festivalsuonidabruzzo.com

Per informazioni:info@festivalsuonidabruzzo.com oppure +39 331 8512514