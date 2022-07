Festival degli artisti di strada a Manoppello: programma dell’edizione 2022

MANOPPELLO – Giocolieri e fachiri, incantatori di serpenti e sputafuoco, illusionisti e trampolieri, fantasisti e ballerini, prestigiatori e pupazzi animati. Nell’ambito del cartellone degli eventi estivi, promosso da Comune ed associazioni del territorio, il centro storico di Manoppello si riempirà di magia, venerdì 29 luglio, proponendo a residenti e turisti un viaggio nell’antico e suggestivo mondo del teatro di strada.

Protagonisti dell’originale festival itinerante, numerosi artisti italiani ed internazionali, provenienti da tutta Europa, chiamati a condurre gli spettatori alla scoperta di Corso Santarelli e dei suoi suggestivi vicoli e piazze, attraverso esibizioni emozionanti e divertenti.

In cima ai loro trampoli e in sella al biciclo, velocipede antenato della bicicletta (dotato di una grande ruota anteriore, sulla quale agiscono direttamente i pedali e di un ruotino posteriore), che fu in voga nell’Ottocento; alcuni degli artisti di strada si muoveranno fra il pubblico facendo conoscere tutta la magia di un’arte antica e sempre attuale e inviteranno i presenti ad ammirare le evoluzioni mozzafiato che si susseguiranno, ogni 30 minuti, nel corso della serata.

Inoltre un ampio spazio sarà dato alla musica e alle esibizioni comiche con trasformisti e prestigiatori.

“Vicoli, piazze del centro storico – hanno commentato il primo cittadino di Manoppello Giorgio De Luca e l’assessore delegato Giulia De Lellis – saranno lo scenario naturale di un unico grande spettacolo, senza trame né pause, i cui i protagonisti saranno gli artisti del teatro di strada, provenienti da compagnie internazionali e scelti tra i più rappresentativi. Davvero un bel modo per tornare a riscoprire il borgo antico di Manoppello”.

Ingresso libero e inizio spettacoli dalle ore 21. Organizzazione Adv Spettacoli.

Foto di repertorio