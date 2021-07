Lanciano, si avvicinano le Feste di Settembre: ecco cosa ci aspetta

Enrico Brignano, Max Pezzali, Gaia e Aka7even, Niccolò Fabi saranno i protagonisti dell’edizione 2021 al Parco Villa delle Rose

PESCARA – I protagonisti delle Feste di Settembre 2021 di Lanciano saranno Enrico Brignano il 10, Max Pezzali il 14, Gaia e Aka7even il 15, Niccolò Fabi il 16. Tutti gli eventi avranno luogo al Parco Villa delle Rose di Lanciano.

Enrico Brignano – venerdì 10 settembre ore 21:30

Enrico Brignano torna sulle scene con una serie di entusiasmanti date estive di Un’ora sola vi vorrei – Estate 2021, uno spettacolo, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo.

Max Pezzali – martedì 14 settembre ore 21:15

Il 2 luglio Max Pezzali ha dato il via a Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti che porterà il cantautore a esibirsi in tutta Italia. I concerti dell’autore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883. Successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto Max ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883. Gli appuntamenti dell’estate 2021 avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo.

Gaia e Aka7even – mercoledì 15 settembre ore 21:15

Gaia canta di se stessa e del suo viaggio attraverso atmosfere coinvolgenti e dai ritmi latini, ricercate e mai banali, ma sempre senza dimenticare l’urgenza di raccontarsi e raccontare la sua storia e le sue emozioni. Nel maggio 2021 esce il nuovo singolo “Boca” feat. Sean Paul prodotto dai Childsplay, un pezzo in cui il reggaeton caldo e potente si fonde a ipnotici richiami indiani risvegliando il desiderio di muoversi e di ballare.

Nome d’arte di Luca Marzano, Aka 7even nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Entrato nel roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato. Il suo primo singolo ufficiale rilasciato come Luca Marzano, “Niente se non te”, diventa virale in pochissimi giorni ed il videoclip che lo accompagna, a meno di un mese dalla pubblicazione su YouTube, raggiunge e supera il milione di views. Nel 2019 Luca decide di cambiare direzione artistica sposando una progettualità maggiormente contaminata dalle sonorità urban pop d’oltreoceano; il tutto si concretizza con il cambio nome in Aka 7even. I suoi brani, di cui cura spesso le produzioni, e l’originalità del progetto lo portano a collaborare con tante star della scena urban italiana sino a novembre 2020, anno in cui partecipa alla ventesima edizione di Amici. A febbraio 2021, “Mi Manchi”, prodotto da Cosmophonix, esordisce al primo posto della classifica italiana Itunes. Umile, determinato, autentico e versatile, Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.

Niccolò Fabi – giovedì 16 settembre ore 21:30

Da giugno Niccolò Fabi porta in giro per l’Italia la sua musica, insieme ai compagni di viaggio Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia.

Un’occasione per poter rivivere qualcosa che è mancato profondamente in questo ultimo anno. Quello che avviene solo quando musicisti e pubblico fisicamente insieme vivono la gioia di un concerto, creando quella magia capace di sollevare anche solo per due ore i pesi della vita quotidiana.

I biglietti per assistere ai singoli eventi sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita).