Festa patronale di Sant’Egidio, annullo filatelico da Poste Italiane

SANT’EGIDIO – In occasione della festa patronale di Sant’Egidio, oggi giovedì 1° settembre, su richiesta della Pro Loco, Poste Italiane ha attivato un servizio postale temporaneo con bollo speciale a Civitaquana. Presso la postazione, allestita in piazza Sordello da Goito e disponibile per tutta la mattinata, è stato possibile timbrare con l’annullo speciale tutte le corrispondenze presentate. Il bozzetto dell’annullo riproduce la Chiesa di Santa Maria delle Grazie sormontata dalla statua di Sant’Egidio. Completano l’annullo le scritte «Festa Patronale di Sant’Egidio» e «1.9.2022 – 65010 Civitaquana (PE)».

