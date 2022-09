Lazza in concerto a Ortona per l’Italian Style Festival 2022

Ultimi in vendita al botteghino prima del concerto di Lazza di questa sera, giovedì 1° settembre alle 21:30 in Piazza San Tommaso di Ortona

ORTONA – Il concerto di Lazza in programma giovedì 1° settembre alle 21:30 in Piazza San Tommaso di Ortona, darà il via all’edizione 2022 dell’Italian Style Festival. La corsa di Lazza non si arresta: dopo il successo strepitoso del suo ultimo album “Sirio” che a pochi giorni dal suo debutto ha conquistato le classifiche italiane e straniere, il rapper milanese sta portando le sue hit sui palchi dei club e dei festival estivi più importanti d’Italia col suo “Sirio Tour” prodotto da Next Show.

L’artista condivide per la prima volta live col suo pubblico il suo recente lavoro discografico, “Sirio”, un viaggio introspettivo in 17 tracce che attraversano lo spazio e l’Io del rapper milanese, alla scoperta dei suoi lati più intimi e nascosti. L’album, acclamato da pubblico e critica, ha conquistato le vette delle classifiche nazionali ed internazionali: “Sirio” è uno dei migliori debutti dell’anno con oltre 25 milioni di stream dall’uscita, è tra le prime posizioni della Top Album Debut Global di Spotify e tutte le tracce del disco sono stabili nella Top 50 di Spotify.

L’estate di Lazza è un viaggio al fulmicotone e i fan lo aspettano sotto palco per vivere dal vivo i suoi recenti successi come “Ouverture”, “Molotov” e “Piove”.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico 29,90 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 18, al botteghino presente in loco.

Info: 085.9047726 www.besteventi.it