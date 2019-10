Film in Abruzzo: novità al cinema dal 31 ottobre [trailers]

Sette i film in uscita nelle sale dal 31 ottobre 2019. Tra questi L’uomo del labirinto e Il giorno più bello del mondo. Trame e trailers

Thriller, drammatici, horror, di animazione: sono le otto nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 31 ottobre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con il thriller L’uomo del labirinto, diretto da Donato Carrisi, che vede tra gli interpreti Tony Servillo e Dustin Hoffmann. Samantha Andretti è stata rapita una mattina d’inverno mentre andava a scuola. Quindici anni dopo, si risveglia in una stanza d’ospedale senza ricordare dove è stata né cosa le è accaduto in tutto quel tempo. Accanto a lei c’è un «profiler», il dottor Green: sostiene che l’aiuterà a recuperare la memoria e che insieme cattureranno il mostro. Ma l’avverte che la caccia non avverrà là fuori, nel mondo reale. Bensì nella sua mente. Bruno Genko è un investigatore privato. Quindici anni prima è stato ingaggiato dai genitori di Samantha per ritrovare la figlia. Adesso che la ragazza è riapparsa, sente di avere un debito con lei e proverà a catturare l’uomo senza volto che l’ha rapita. Ma quella di Genko è anche una lotta contro il tempo. Perché un medico gli ha detto che gli restano due mesi di vita. E, per uno scherzo del destino, quei due mesi sono scaduti proprio nel giorno in cui Samantha è tornata indietro dal buio. Chi giungerà prima alla verità: l’investigatore o il profiler?… Ma siamo sicuri che, alla fine di tutto, ci sia un’unica verità? Perché questa non è un’indagine come le altre… Qualcuno ha un segreto, qualcuno sta mentendo. E da qualche parte, là fuori, c’è un labirinto pieno di porte. E dietro ognuna si nasconde un enigma, un inganno. In questo gioco nella mente dello spettatore, il labirinto di cui sei prigioniero è già dentro di te.

Proseguiamo con Doctor Sleep è un adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King. Ancora segnato dagli eventi che ha vissuto da bambino all’Overlook Hotel, il quarantenne Dan Torrance è da decenni in preda ai tormenti che sono sfociati nell’alcolismo. Dopo la distruzione dell’Overlook Hotel, decide di non usare più i suoi poteri psichici e si trasferisce nel New Hampshire. Qui conosce una ragazzina di nome Abra Stone con i suoi stessi poteri, chiamati “luccicanza”. Abra chiede il suo aiuto contro la spietata Rose e i suoi seguaci del “Vero Nodo”, che si nutrono della “luccicanza” alla ricerca dell’immortalità. L’alleanza tra Dan e Abra costringe l’uomo a riprendere i suoi poteri e a fare i conti con i fantasmi del suo passato.

Il giorno più bello del mondo è il film diretto e interpretato da Alessandro Siani. Arturo Meraviglia riceve un’eredità da un lontano zio, illudendosi di poter saldare i debiti che lo opprimono, ritrovandosi invece a dover occuparsi di due bambini: Gioele e Rebecca. Ha qui inizio una convivenza difficile tra i tre, condita da momenti divertenti ma anche di riflessione. Fino a quando si scoprirà che il piccolo Gioele è dotato di uno straordinario potere di telecinesi.

Nel film drammatico Il segreto della miniera, a un minatore della Slovenia centrale viene assegnato un compito: riaprire e ispezionare un vecchio tunnel per consentire all’impresa privata, proprietaria della miniera, di chiuderlo definitivamente. Ma abbattendo via via le barriere di roccia e mattoni presenti all’interno del tunnel scoprirà molto di più: un segreto che non doveva scoprire e che gli impongono di riseppellire. La regista Hanna Slek, basandosi sulla vicenda vera del minatore Mehmedalija Alic, racconta attraverso lo sguardo di un immigrato di origine bosniaca i brutali segreti emersi dalle viscere della miniera di Huda Jama. Il lato oscuro della storia slovena.

La Famiglia Addams è un film di animazione, con protagonisti i personaggi della famiglia Addams creati da Charles Addams. La famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi “consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione color pastello della vita suburbana.”[1] Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a ricevere i parenti per un’importante riunione del clan. Inoltre veniamo a scoprire come Gomez e Morticia si siano conosciuti e innamorati.



In uscita questa settimana anche L’età giovane, il nuovo film (drammatico) dei fratelli Dardenne dove Ahmed, adolescente musulmano del Belgio, pianifica l’omicidio della sua insegnante dopo aver abbracciato l’ala più radicale della sua religione. E Terminator – Destino Oscuro, sesto episodio della serie, che vede il ritorno sul set di Arnold Scwarzenegger. Ventisette anni dopo la distruzione della Cyberdyne Systems, un nuovo Terminator modificato in metallo liquido, il Rev 9, viene inviato dal futuro da Skynet per eliminare la giovane Dani Ramos. Sarah Connor e un vecchio T-800 si impegnano a salvarla in una lotta per il futuro.