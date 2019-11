Festa dell’Albero 2019, studenti della Di Marzio-Michetti al Parco della Libertà

Sotto la supervisione degli esperti di Legambiente piantumeranno alle ore 10 con le proprie mani 20 nuovi alberi all’interno del Parco della Libertà, piante che andranno a ombreggiare l’area riservata allo sgambamento degli amici a quattrozampe

MONTESILVANO – “Sarà il Parco della Libertà di Montesilvano a ospitare domani, giovedì 21 novembre, a partire dalle ore 10, la Festa dell’Albero 2019 promossa da Legambiente e che quest’anno vedrà protagonisti anche 27 studenti dell’Istituto Professionale di Stato ‘Di Marzio – Michetti’. I nostri ragazzi, da mesi impegnati in un progetto di tutela ambientale, con la collaborazione anche del Dog Village, piantumeranno ben 20 nuovi alberi che doneranno ombra all’area destinata allo sgambamento dei cani e parteciperanno in maniera attiva alle iniziative laboratoriali che per tutta la giornata animeranno l’area verde in favore dei bambini più piccoli presenti. Si tratta di un esempio di cittadinanza attiva che vede i più giovani impegnati al di fuori e al di là dell’orario scolastico per eventi di volontariato condotti esclusivamente nell’interesse del territorio, dunque donare il proprio tempo per crescere”. Lo ha detto la Dirigente scolastica dell’Istituto Professionale ‘Di Marzio – Michetti’ Maria Antonella Ascani, ufficializzando la presenza della scuola nell’evento di domani.

“Il nostro Istituto – ha ricordato la Dirigente Ascani -, mira a formare non solo ottimi professionisti, ma soprattutto uomini e donne, ovvero persone complete, capaci anche di impegnare il proprio tempo gratuitamente in attività e iniziative sociali, come la cura dei randagi, prestando opera di volontariato all’interno del Dog Village. Quella presenza permette loro anche di sviluppare uno sguardo sul mondo a tutto tondo, riuscendo a dare priorità alle tematiche ambientali, che devono vederci tutti coinvolti”.

Domani i 27 studenti dell’Istituto ‘Di Marzio – Michetti’, sotto la supervisione degli esperti di Legambiente piantumeranno alle ore 10 con le proprie mani 20 nuovi alberi all’interno del Parco della Libertà, piante che andranno a ombreggiare l’area riservata allo sgambamento degli amici a quattrozampe. Alle 12 verrà presentato il progetto ‘Orto Sinergico’ con l’architetto Paolo Cotugno e alle 15 si apriranno i laboratori sul tema ‘Albero con materiale di riciclo’ realizzato da grandi e piccoli con Officina Time’.

A seguire i ragazzi nell’attività saranno le docenti Romeni e Simona Camplone. Gli studenti che parteciperanno alla giornata sono: Micaela Squartecchia, Melusina Mirabilio, Daiana Fonte, Ionela Iosif Raluca, Francesca D’Ortona, Francesco Barbarossa, Alessio D’Onofrio, Vincenzo Kapaj, Noemi Giulia Agresta, Paola Bakiu, Giorgia Breda, Denny Franghi, Marcello Palma, Luca Senatore, Giulia D’Arcangelo, Marco Yari, Valerio Sarchiapone, Sara Bana, Fabiola Boroci, Rigelt Kume, Eleonora Serafini, Sara Mezzanotte, Valeria Di Giacomo, Ana Alexandra Dorobat, Chiara Porcelli, Erika Scurti, Francesco Del Casale.