“Io”: al Teatro Circus spettacolo di Beneficenza per festeggiare i 40 anni

PESCARA – Venerdì 22 novembre il Teatro Circus si vestirà di beneficenza. Appuntamento con Simona Sperinteo e con il suo spettacolo “Io”, scritto da Massimo Liberatore e messo in scena con la regia della stessa Sperinteo e di Elisabetta D’Amore. E il ricavato delle offerte libere andrà all’Associazione “Alda e Sergio”, presieduta da Massimo Parenti.

A presentare l’iniziativa c’erano oggi in Sala Giunta il sindaco Carlo Masci, l’Assessore all’Associazionismo Sociale, Nicoletta Di Nisio, la regista Simona Sperinteo, l’autore Massimo Liberatore, il presidente di ALDA E SERGIO, Massimo Parenti e il presidente della Commissione Politiche Sociali Maria Rita Carota.

Alle parole dell’Assessore Di Nisio, che ha ribadito ancora una volta l’assoluta convergenza sui temi del sociale tra il Comune e le associazioni operanti sul territorio cittadino, hanno fatto seguito quelle di Simona Sperinteo, che ha illustrato lo spettacolo, voluto e pensato per celebrare in modo diverso i suoi 40 anni, che lei compirà proprio il 22 novembre. Ballerina e insegnante di danza, Simona ha allestito lo spettacolo con la collaborazione di Massimo Liberatore, autore dei testi e con l’aiuto di diversi musicisti. Lo spettacolo prevede testi, balli, canti e coreografie, il tutto unito dalla presenza di Simona.

“L’idea nasce – spiega il presidente di Alda e Sergio Massimo Parenti – dalla voglia di Simona di festeggiare i propri 40 anni in un teatro e per avere come regali le donazioni di chi assisterà allo stesso, donazioni che saranno poi trasformate in borse di studio per i ragazzi che vivono seri momenti di disagio”.

Lo spettacolo verrà proposto con il patrocinio del Comune di Pescara e il contributo delle Edizioni Liberatore, della scuola di danza Arabesque, di ASD Arti e Danze dal Mondo, della società sportiva Plena Bonis e di “Cafedelmar” – Abbigliamento uomo.